〔香港个股〕蒙牛有信心维持毛利率稳定,未来拟投资多至35亿元自建牧场(更新版)

(新增更多细节)

* 蒙牛称有信心维持毛利稳定

* 透过成本控制,维持利润

* 未来三至五年自建牧场

* 投资30至35亿元人民币

路透香港3月27日电---尽管去年底的质量丑闻仍影响销量,中国主要乳制品生产商蒙牛乳业(2319.HK)周二表示,有信心透过成本管控等维持毛利率持稳,并且未来三至五年将投资30-35亿元人民币自建牧场,以加强控制奶源品质及降低成本.

蒙牛首席财务官吴景水指出,奶品销售虽然受到去年底奶品被检测出含致癌物的影响,但今年第一季销量尚符合预期,且较去年同期增长,但他不愿意透露细节.同时,蒙牛也不愿意预测市场关心的销量何时回复问题.

"关于(销量)恢复,按照现在市场情况看,是非常有信心,"吴景水在业绩记者会上说,"我们对毛利率维持相对水平,非常有信心."

在被问及是否会减价来促销产品,吴景水回答,"这个是品牌的问题,卖不了的话,减价也没有用....我们要保证毛利率水平."

蒙牛此前公告2011年净利增长28%至15.89亿元人民币,符合市场预期.[ID:nSH0099835]蒙牛在公告中称,2011年毛利率为为25.7%,持平上一年.净利润率为4.3%,较上年增加0.2个百分点.

德意志银行发布报告指出,蒙牛奶品销量仅回复质量事件发生前的80-90%,在事件影响持续发酵,以及去年基期较高等因素下,今年上半年挑战性不低.

吴景水并表示,将自今年起,未来三至五年投资30至35亿元人民币,自建牧场,以管控奶源品质以及价格.

蒙牛并无直接自有奶源,多是透过合作伙伴如参股投资的牧场、委托养殖户等方式取得.

国家质检总局去年底公布蒙牛一批次产品中验出致癌物质黄曲霉素(M1)超标,导致蒙牛股价接连重挫,短短三天最多累计跌达31%至约28个月来低点.[ID:nSH0091843]但在稍后质检局报告中,蒙牛及其他乳品检测均过关.[ID:nSH0092475]

BNP发布报告指出,蒙牛为中国主要奶品品牌,消费在选择有限下,最终仍会回到蒙牛.因此,预期蒙牛销售情况可望在2012年底前回复.该投行给予长期"买进"评级,目标价在24港元.

蒙牛周二收盘上涨5.02%至21.95港元,今年迄今涨近21%,表现优于大盘恒生指数.HSI的约14%.

除了2008年的"三聚氰胺"事件,蒙牛公司此前还遭遇2009年的特仑苏事件,以及2011年小学生饮用蒙牛纯牛奶集体中毒事件.(完)

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