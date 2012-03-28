〔表格〕中国江西铜业去年净利按年升32%,为65.9亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港3月28日电---中国江西铜业股份有限公司(0358.HK)(600362.SS)宣布,按国际会计准则,截至2011年12月底止年度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(元) 1.90 1.59
末期股息(元) 0.50 0.20
净利 6,586.92 4,987.58
营业额 117,119.20 76,138.87
截止过户日期 6月23-27日
发放股息日期 有待公布
注:江西铜业为中国最大的铜生产商.公司全年派息0.7元人民币(中期息为0.2元);2010年派0.2元.汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测该公司去年度净利为74亿元. (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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