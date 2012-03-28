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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 08:02 BJT

〔表格〕中国江西铜业去年净利按年升32%,为65.9亿元人民币

路透香港3月28日电---中国江西铜业股份有限公司(0358.HK)(600362.SS)宣布,按国际会计准则,截至2011年12月底止年度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　　　 　 2011年度 2010年度

每股盈利(元) 1.90 1.59

末期股息(元)　 0.50 0.20

净利 6,586.92 4,987.58

营业额　 117,119.20 76,138.87

截止过户日期 6月23-27日

发放股息日期 有待公布

注:江西铜业为中国最大的铜生产商.公司全年派息0.7元人民币(中期息为0.2元);2010年派0.2元.汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测该公司去年度净利为74亿元. (完)

浏览江西铜业其他新闻,请点选[0358.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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