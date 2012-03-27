〔香港个股〕国美称新信息系统影响销售,今年会保持去年开店策略(更新版)

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 国美电器去年净利按年下滑
* 新信息系统影响第四季销售
* 今年会保持去年开店策略
路透香港3月27日电---香港国美电器控股有限公司(0493.HK)周二表示,受到引入ERP信息系统等因素影响,导致去年第四季同店销售按年衰退,预料此系统还需要磨合期,国美将以强化营运等方式减轻影响程度.
国美首席财务官方巍同时表示,今年会保持去年净增店面250-260家的策略,一半会在二、三线城市.国美2011年净增门店253家.
此前,国美电器公告去年净利按年跌6.2%,至18.4亿元人民币,也低于汤森路透I/E/B/S综合分析师平均预估24.17亿元人民币[ID:nSH0100131].其中第四季同店销售按年下滑了5.9%,导致全年同店销售增长仅3.1%,远低于上一年的21.8%.
"因为11月1日采用ERP系统,...系统切换前后对销售有影响,会有磨合期,...导致四季度(同店销售)回落."方巍在业绩记者会上说.
他不愿预测今年同店销售增长是否能够恢复,仅表示,"国际惯例磨合期有九个月".他同时表示,公司将透过加强门店经营效率等方式来提升同店增长.
国美表示,于去年11月在全国1,700多家门店部署了新ERP信息系统.
国美今日收盘涨2.97%至2.08港元,今年迄今涨约16%,表现与大盘恒生指数.HSI约14%相近.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽/曾祥进
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