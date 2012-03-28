《香港报摘》--经济日报3月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
* 要闻版头条:
--公司业绩参差的坏消息渐获市场消化,港股昨乘外围造好,于期指结算日前夕大挟淡仓,更有高达11.5万张即月期指成交.恒生指数.HSI昨抽升378点,收报21,046点,惟成交仅551亿港元,动力未见配合.
* 其他:
--西藏5100(1115.HK)控股股东水资源昨日透过摩根大通,以每股1.75港元配售2亿股旧股,套现3.5亿港元.配股价较昨收市价折让逾10%,较其去年6月的上市价3港元折让高达41.6%.
--中远太平洋(1199.HK)去年纯利升7.6%至3.89亿美元,惟近市场预期下限.董事副总经理尹为宇表示,今年旗下码头的整体吞吐量增幅目标为5-9%,增长动力主要来自希腊比雷埃夫斯码头、南沙吞吐量都会有双位数增幅.
--恒安国际(1044.HK)行政总裁许连捷称,去年第四季起木浆价格已明显回调,预计今年将平稳回升,但全年会在每吨750美元以下,成本压力大为放缓;料公司今年毛利率将回复至2010年的44.3%水平.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。