《香港报摘》--经济日报3月28日

* 要闻版头条:

--公司业绩参差的坏消息渐获市场消化,港股昨乘外围造好,于期指结算日前夕大挟淡仓,更有高达11.5万张即月期指成交.恒生指数.HSI昨抽升378点,收报21,046点,惟成交仅551亿港元,动力未见配合.

* 其他:

--西藏5100(1115.HK)控股股东水资源昨日透过摩根大通,以每股1.75港元配售2亿股旧股,套现3.5亿港元.配股价较昨收市价折让逾10%,较其去年6月的上市价3港元折让高达41.6%.

--中远太平洋(1199.HK)去年纯利升7.6%至3.89亿美元,惟近市场预期下限.董事副总经理尹为宇表示,今年旗下码头的整体吞吐量增幅目标为5-9%,增长动力主要来自希腊比雷埃夫斯码头、南沙吞吐量都会有双位数增幅.

--恒安国际(1044.HK)行政总裁许连捷称,去年第四季起木浆价格已明显回调,预计今年将平稳回升,但全年会在每吨750美元以下,成本压力大为放缓;料公司今年毛利率将回复至2010年的44.3%水平.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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