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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 08:34 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月28日

路透香港3月28日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7643港元HKD=)

  美国股市周二从近四年高位回落收跌,道琼工业指数.DJI收跌43.90点,或0.33%,至13,197.73点,但许多大型股触及新高,受助于投资组合经理在临近季度末买入表现最好的个股.[ID:nSB8526413] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  212.870   -0.84      26871            16.528      -1.50
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.110   -0.25      44041             3.761      -1.80
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.040    0.43     168769            83.917      -0.87
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   39.780    0.00      96398            20.591      -0.77
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  143.600   -0.28      38606            11.150      -1.33
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  112.400   -0.86      41731             8.727      -1.28
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.930    0.04     238882            69.770      -0.89
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.060   -0.20      27279             4.275      -0.58
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.050   -1.50     422681            13.238      -1.79
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   21.900   -0.14      59285            17.004      -0.79
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   22.530    0.81      81317             4.373      -1.72
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.390    0.36       6713             3.477      -0.94
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.820   -1.98       6618             1.306     -50.53
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.470    0.41      11449             0.384      -1.65 (完)

  --整理 梁慧仪

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