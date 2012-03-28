《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月28日

路透香港3月28日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7643港元HKD=) 美国股市周二从近四年高位回落收跌,道琼工业指数.DJI收跌43.90点,或0.33%,至13,197.73点,但许多大型股触及新高,受助于投资组合经理在临近季度末买入表现最好的个股.[ID:nSB8526413] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 212.870 -0.84 26871 16.528 -1.50 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 12.110 -0.25 44041 3.761 -1.80 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 54.040 0.43 168769 83.917 -0.87 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 39.780 0.00 96398 20.591 -0.77 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 143.600 -0.28 38606 11.150 -1.33 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 112.400 -0.86 41731 8.727 -1.28 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.930 0.04 238882 69.770 -0.89 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 55.060 -0.20 27279 4.275 -0.58 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.050 -1.50 422681 13.238 -1.79 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 21.900 -0.14 59285 17.004 -0.79 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 22.530 0.81 81317 4.373 -1.72 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 22.390 0.36 6713 3.477 -0.94 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.820 -1.98 6618 1.306 -50.53 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.470 0.41 11449 0.384 -1.65 (完) --整理 梁慧仪