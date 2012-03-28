《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港3月28日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7643港元HKD=) 美国股市周二从近四年高位回落收跌,道琼工业指数.DJI收跌43.90点,或0.33%,至13,197.73点,但许多大型股触及新高,受助于投资组合经理在临近季度末买入表现最好的个股.[ID:nSB8526413] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 212.870 -0.84 26871 16.528 -1.50 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.110 -0.25 44041 3.761 -1.80 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.040 0.43 168769 83.917 -0.87 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 39.780 0.00 96398 20.591 -0.77 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 143.600 -0.28 38606 11.150 -1.33 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 112.400 -0.86 41731 8.727 -1.28 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.930 0.04 238882 69.770 -0.89 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 55.060 -0.20 27279 4.275 -0.58 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.050 -1.50 422681 13.238 -1.79 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 21.900 -0.14 59285 17.004 -0.79 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 22.530 0.81 81317 4.373 -1.72 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.390 0.36 6713 3.477 -0.94 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.820 -1.98 6618 1.306 -50.53 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.470 0.41 11449 0.384 -1.65 (完) --整理 梁慧仪
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。