《香港报摘》--信报3月28日

* 要闻版头条:

--中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)日前宣布以补充核心资本以符合监管要求为由,配股集资112亿港元,但扣除高达逾85亿元人民币的股息(因新股东同样享有收取股息的权利)和配售费用后,集资净额实际只剩下5.13亿元人民币,民生银行这次集资行动已引起市场人士质疑.

* 其他:

--香港行政长官会同行政会议昨天批准兴建沙田至中环线铁路项目,总建造费用预算649亿港元,项目预计今年中动工,料可创造1.6万个就业职位.港铁(0066.HK)方案获通过表示欢迎.

--市场消息指出,香港银行公会已构思出一些客观条件,冀协助银行更易区分人民币结算交易是否合规,从而可减省对部分客户的文件要求,令操作程序更畅顺,公会稍后会将建议正式提交金管局考虑.

--内地第二大综合医药分销商--上海医药(2607.HK)(601607.SS)传出连串人事震荡,据悉,继集团原副总裁葛剑秋辞职后,董事长吕明方亦将被免职.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]