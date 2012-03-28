《香港报摘》--信报3月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
* 要闻版头条:
--中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)日前宣布以补充核心资本以符合监管要求为由,配股集资112亿港元,但扣除高达逾85亿元人民币的股息(因新股东同样享有收取股息的权利)和配售费用后,集资净额实际只剩下5.13亿元人民币,民生银行这次集资行动已引起市场人士质疑.
* 其他:
--香港行政长官会同行政会议昨天批准兴建沙田至中环线铁路项目,总建造费用预算649亿港元,项目预计今年中动工,料可创造1.6万个就业职位.港铁(0066.HK)方案获通过表示欢迎.
--市场消息指出,香港银行公会已构思出一些客观条件,冀协助银行更易区分人民币结算交易是否合规,从而可减省对部分客户的文件要求,令操作程序更畅顺,公会稍后会将建议正式提交金管局考虑.
--内地第二大综合医药分销商--上海医药(2607.HK)(601607.SS)传出连串人事震荡,据悉,继集团原副总裁葛剑秋辞职后,董事长吕明方亦将被免职.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。