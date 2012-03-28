《香港报摘》--其他报纸重要消息3月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
* 星岛日报:
--中远太平洋(1199.HK)董事兼总经理黄天佑指出,今年度资本开支为10亿美元,无集资压力亦无配售计画.
--中国动向(3818.HK)去年盈利按年大幅倒退93%,只有1.02亿元人民币.中动向预计,体育用品行业的调整仍持续,甚至进一步加深.
* 苹果日报:
--根据联交所资料显示,东亚银行(0023.HK)第二大股东国浩集团(0053.HK)于上周三(21日)在场外以平均价每股28.994港元增持东亚约547.58万股,令持股由14.99%增至15.26%.
* 东方日报:
--永晖焦煤(1733.HK)表示,冀今年销量增长20%,但预期毛利率会微跌.
* 文汇报:
--中国中材(1893.HK)表示,今年目标新签合同额为超过400亿元人民币,较去年增长至少一倍.
* 大公报:
--中国中投证券在香港成立中投证券(香港)金融控股.中投证券(香港)金融控股董事总经理马惠明表示,公司初期将主攻经济业务,包括香港股票及债券买卖,以及资产管理.而期货业务亦已启动,正等待证监会批核,预计最快未来3至4个月可以挂牌.
--新奥能源(2688.HK)公布,2011年度营业额150.68亿元人民币,上升34%;股东应占溢利12.53亿元人民币,增长23%.
--雷士照明(2222.HK)副总裁兼首席财务官谈鹰表示,虽然今年市场情况并不太乐观,但透过提升销售网络,争取更多政府项目合约,目标今年销售额可增20%.(完)
--整理 萧萍; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。