〔港报社评〕中港利益冲突,考新特首平衡术--经济日报3月28日

候任特首梁振英昨否认,中央委派了他四大政治任务,包括为基本法廿三条立法等,但他一向重视中央关切,市民难免担心在平衡中港利益时,他会稍重中央,未必能扞香核心价值,市民势必以此密切监察其施政.四大政治任务并非空穴来风.传媒早前盛传,中央要求梁振英在任内务须完成四大政治任务,即为廿三条立法、推行国民教育、为2017年特首普选设高门槛及处理港台,此引起市民广泛忧虑.梁振英昨公开表示无人向他提过任何四大任务.

中央相关要求已非秘密,某程度上亦可理解,但此要求与港人珍惜的核心价值如言论自由、集会自由、民主选举却有冲突,故当董建华、曾荫权尝试处理有关问题时,激发市民强烈反弹,2003年七一大游行就是这类冲突的大爆发.

故所谓四大政治任务,并非新鲜事物.惟如何平衡中央和市民的利益,则极考验特首的政治智慧.市民对梁振英疑虑尤深,皆因他过去言论,较重视维护基本法与其宪法责任、维护国家安全等中央关切,故担心他在一国两制的天秤上,会倾向一国利益,放轻对两制、对香港利益的扞卫.中央与香港的利益并不必然对立,但当中矛盾如何处理,却极不容易,特首必须深明中央与港人各有顾虑,并有能力说服双方接受,才不会令矛盾扩大.要明港人忧虑,扞卫香港价值.公众近日热炒四大政治任务,正要藉此敲问梁振英,会否及如何有力地扞卫言论自由、集会自由等香港核心价值.不论梁振英如何回答,此四大政治任务议题都是港人未来检视他能否扞卫港人利益的关键指标.(A07)