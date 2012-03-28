〔港报社评〕贝南奇施展口术,QE3迷惑市场--信报3月28日

美国联储局主席贝南奇在全美商业经济协会(NABE)发表演讲,表示近期失业率虽回落,但要进一步改善就业,需要加快经济增长速度,维持宽松政策,这番话令新一轮货币量化宽松(QE3)的魅影再度浮现、政策出台预期升温.受此消息影响,美元急遽下跌,昨天亚太区股市全线飙升.照目前形势看,美国经济基本面持续改善,推出QE3并无迫切性,甚至有经济分析认为,联储局维持超低利率到2014年底的政策,反而有需要提早结束.在这个背景下,贝南奇对就业市场的”悲观言论”,看来是为继续执行长期超低利率政策”护航”.美国达拉斯联邦储备银行行长Richard Fisher直截了当指出,基于实体经济当前充斥大量闲置资金,因此,他不会支持新一轮货币量宽的任何措施.

据贝南奇的讲话,他认为当前的失业现象是以”周期性”为主,只要通过投资刺激总需求,失业率可望进一步下降,因而令联储局通过货币宽松刺激增长的市场预期挥之不去.再细心观察联储局过去推出两轮QE的共通前提条件,包括一、消费持续萎缩;二、物价滑落,叠加的不利效果令通缩引发衰退的风险加剧,而形势的变化则体现在非农就业人数持续萎缩、整体和核心通胀指标也连续几个月滑落的形势之中.据美国劳工部最新资料,2月生产者价格指数上升0.4%,创5个月来最快升速.生产价格上升传导到工资增加的压力也加大.由于汽油价格持续上升,令通胀有升温象,2月消费者物价指数按年攀升至2.9%,核心通胀率则为2.2%,使联储局推出货币宽松政策仍留有”可能余地”,手脚未致完全受缚.

但无论如何,物价上升的压力,令加强宽松措施出台受到制约.因为进一步货币量宽不仅加速商品价格升势,油价飙升也会挤掉家庭对其他耐用或家用品的消费,亦会增加日后”退出”政策安全着陆的难度.可以说,贝南奇”出口术”向外释放信息,表示改善就业需要进一步刺激经济来实现,令市场充满新一轮QE幻想.但照经济发展形势看,除非美国稳步复苏势头急遽恶化,否则,QE3出台的概率其实在不断弱化.(A02)