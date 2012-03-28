〔港报社评〕求大同存大异,梁振英应与民主派沟通--明报3月28日

梁振英参选特首,民望由最初的单位数字,逐步攀升至最高超过50%,他与两名对手民望起落,有各种原因,许多港人求变,而梁振英予人一旦当选,会给香港带来转变的印象,是重要因素.现在梁振英当选了,他必须有破有立,才可以最大程度满足求变期望,然则破什么?立什么?在这方面,梁振英与民主派的关系是重要题目,若能妥善处理,则不但可以减少内耗,有利施政,对他挟良好政绩参加2017年普选特首,也会起到积极作用.

何俊仁邀约会晤泛民,梁振英应接下英雄帖.何俊仁表示会面不应只是礼节性,他期望组织泛民人士,下月中与梁振英开严肃的工作会议.梁振英应该本诸求大同、存大异原则,尝试摸索一条与泛民阵营良性互动之路.

曾荫权政府倚赖立法会建制派的铁票,通过法案,落实政策,但是过去几年,在选票考虑下,不乏建制派成为港府施政绊脚石的例子.连串事态,显示这种执政同盟模式,已经不可恃.另外,今次特首选举,建制派撕裂,特别是商界对于梁振英而言,更不可靠,即使建制派可以整合,回复旧观,但是看曾荫权政府的处境,建制派支持政府施政的能量,已经日见低下.今年9月立法会选举,建制派、民主派在议会的力量消长,尚待揭晓,不过,无论结果怎样,随双普选刻日举行,相信政党和议员更受到民意牵制,铁票部队会愈来愈松散,梁振英政府如何确保法案在立法会通过,从而推行政策,是一个现实问题.与民主派沟通,寻求一些共识,应该是值得尝试的方向.(A04)