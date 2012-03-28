〔港报社评〕下届特首有责任落实普选--星岛日报3月28日

三个多月后,港府将进入梁振英时代,之后5年其中一项重要工作,是为普选特首铺平道路,关键在于如何订立一个制度,落实下届特首普选的承诺.作为特首当选人的梁振英昨日谈到门槛问题,立即惹起外界关注,再次证明普选之路暗涌重重.香港特首要经过中央任命,如果实施普选,港人选出一位中央不能接受的人士做特首,导致中央运用否决权,大家可以想像会产生多么大的政治和社会震荡.不少政坛中人预计:中央属意在选举过程中,加设筛选关卡,避免球到龙门时才出手阻挡.

不过,在制订特首普选制度的过程中,政治筛选的议题始终避无可避.近来政圈中出现一种政治分析,认为梁振英这次获得传统亲中阵营鼎力支持当选,其当选时民望不高,加上投票前民间投票人数竟然达到22万,过半认为应该流选,反映未换届人心已思变,社会涌现庞大的”真普选”诉求.根据这样的盘算,到时泛民气势如虹,在低门槛下入闸当选,球就会逼近北京的龙门,要中央决定是否接受.如果参选门槛订得比较高,根本未必能通过立法会,而且还可能触发市民的不满,对整个选举制度投以不信任票.

游戏规则的制订,往往会影响赛果.制订下届普选特首规则的过程,涉及中央和香港不同政治势力和利益团体的复杂博弈,部分政圈中人更认为当中可能有外国势力的无形之手,令人担心特首选举会否原地踏步.作为下届特首,落实普选早已摆上选举议程,成为不可推卸的责任,如何达成目标,就要仰赖他能否赢得市民和立法会多数议员的支持了.(A06)