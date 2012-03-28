〔港报社评〕公务员尽忠职守支持新特首--文汇报3月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
香港行政长官当选人梁振英昨与8大公务员团体及香港政务主任协会成员会面.梁振英重申尊重公务员政治中立的传统,并强调如有公务员因为他以往并非在港府做事,而不清楚他的处事作风及理念,他很愿意与团体接触,拉近距离.事实上,随着政治民主化的不断推进,香港的政治环境将会更趋复杂,公务员更要恪守政治中立的传统,不受特首选举结果的影响,支持任何合法当选并获得中央实质任命的特首,向由行政长官领导的特区政府负责,以专业负责的态度,落实新任特首的政纲及施政蓝图,不能因为个人的政治取向,而影响各项政策的落实.同时,新任特首也应建立与公务员的沟通合作关系,保障施政能够畅顺推行.
早前网上流传署名”一群高级公务员”的匿名公开信,声称高级公务员”无法信任”梁振英,如果他当选亦难以与他”共事”,引起社会广泛议论.昨日有份出席会面的公务员团体澄清,信件并非与会团体发出,说明有关意见并不代表公务员的看法.
香港公务员队伍一直以高效、廉洁受到国际社会称誉.新任特首要确保施政畅顺,更不能缺少公务员团队的支持和配合.梁振英昨日在会面时亦强调,会与公务员团队及全港”同坐一条船”,决心与公务员建立”新伙伴文化”,兑现”听、定、撑”的竞选承诺,显示梁振英与公务员建立合作关系的决心和诚意.新一届政府应积极聆听公务员团体的意见和诉求,完善沟通机制,加快与公务员团队的磨合过程.这对于未来施政有正面影响.(A04)
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。