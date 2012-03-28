〔港报社评〕公务员尽忠职守支持新特首--文汇报3月28日

香港行政长官当选人梁振英昨与8大公务员团体及香港政务主任协会成员会面.梁振英重申尊重公务员政治中立的传统,并强调如有公务员因为他以往并非在港府做事,而不清楚他的处事作风及理念,他很愿意与团体接触,拉近距离.事实上,随着政治民主化的不断推进,香港的政治环境将会更趋复杂,公务员更要恪守政治中立的传统,不受特首选举结果的影响,支持任何合法当选并获得中央实质任命的特首,向由行政长官领导的特区政府负责,以专业负责的态度,落实新任特首的政纲及施政蓝图,不能因为个人的政治取向,而影响各项政策的落实.同时,新任特首也应建立与公务员的沟通合作关系,保障施政能够畅顺推行.