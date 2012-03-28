〔港报财经评论〕QE吊瘾炒完先算--信报3月28日

QE吊瘾炒完先算 /习广思

港股经过连日下跌,加上美国QE3憧憬刺激,摆脱A股近期疲弱走势,出现一日似样的挟仓反弹.恒指跟随外围反弹,高开253点后,反覆上升,收报21,046点,收复50天及250天线.国企指数在内银股带领下,作超卖反弹,收报10,811点.然而,昨天应视作为技术性反弹居多,大市成交额只有551亿港元,沽空比率上升12.21%,投资者入市信心不足.在欠缺成交配合下,本周季结过后,大市能否企稳,仍然有待观察.大市反弹,以部分超卖股份弹力最强,例如水泥股、内房股及航运股,均属对冲基金对象,亦份属高beta股份,细心一看,其实公司及行业均没有任何新消息,后市能否企稳难料,惟较看好航运及内房股,调整期未结束,接下来的日子仍是吸纳时期.航运股当中,东方海外(0316.HK)、中海集运(2866.HK)、中远太平洋(1199.HK)走势均在50天线找到支持.

尽管早前被抛售的民企股份有回稳迹象,但非常视乎个别公司,或者股份走势能否寻到支持,博耳(1685.HK)业绩后在50天线大幅弹13.2%.但是,大部分民企股反弹力未见强劲,再加上多间公司业绩难看,例如秦发(0866.HK)、永晖(1733.HK)、创益太阳能(2468.HK)股价急跌.本周内,资金在挟完蓝筹后,过去两周被狠沽的部分民企股,不失为短线投机对象.重农行(3618.HK)股价逆市下跌至150天线,收报3.78港元,能否企住?当业绩期遇上抽水期,大市短期要上冲的动力大大减慢.这轮抽水潮先由债市开始,但并非每间公司都有能耐发债,到近期无论绩差绩优股,均在业绩后进行股本融资,或者透过CB进行.尽管企业抽水、大行多刁均意味市场资金仍在,后市短线不致有急挫风险,中长线资金流依然正面.但众多公司同时间抽水,对股市会造成一定压力,绩优股买得过,却随时高位配股,而当市场预示到这个机会后,入市意欲随即大减,也是近期市场成交偏低的解释之一.

大型内银集资尚且在预期之内,利丰(0494.HK)配股5亿美元折让虽低,是绩优股抽水示范作.及至近期二三线股群出抢水,远东宏信(3360.HK)近9%折让的抽水,再有大潜水半新股西藏5100(1115.HK)遭大股东套现抽水.大中细型一二三线,抽得就抽,公司太饥渴的话,只会叫投资者在这业绩期内,显得小心谨慎.继”口头QE3”后,贝南奇先是一字不提QE,市场解读是QE3无望.再而向《华尔街日报》透露”冲销版QE”向市场试水温.前晚,贝南奇为长期超低利率辩护,表示美国经济需要增长得更快,才能创造足够职位,市场再又一次解读是QE“未落闸”.贝南奇的说话,只说明央行依然愿意追求增长、冒险通胀,暂时无意退市而已,其实毫无新意,市场的反应只因近期市场欠缺消息,任何看似是好消息的消息,均可被利用来炒作一番.(B01)

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美元再呈弱势 /苏子

近日美元再呈弱势,美汇指数更跌破本月8日所造的79.07低位,昨天欧洲市早段曾低见78.77,此低位刚好与100周SMA支持,以及20天保历加通道的78.65底部支持十分接近.美汇指数若未见在昨晚美国市进一步破关而下并且低收,料100周SMA支持将会在今天继续发挥明显的支持力,有利美元止跌回升.近日美元所呈现的弱势,却并未能迫使澳元兑美元成功升至20天SMA阻力以上,昨天欧洲市早段汇价仅升至1.0557高位便乏力再升.如昨晚澳元兑美元仍未见进一步突破20天SMA阻力并成功高收,最后收市时更在日线图上呈现近似十字星的待变形态,甚至射击之星的不利形态,那澳元兑美元便有甚高机会已在昨天欧洲市早段见了短期重要顶部,短期内料会再次转弱并下试上周四所造的1.0333低位支持,失守将考验1算心理关口.

美元兑瑞郎进一步往下寻底,昨天欧洲市早段汇价曾一度低见0.9012,此低位与0.90心理关口及20天保历加通道的0.9002底部支持十分接近.由于近日美元兑瑞郎所呈现的弱势主要由美元弱势所驱动,因此,一旦稍后美元成功止跌回升,料美元兑瑞郎将会跟随美元的升势一同造好,并升回20天SMA的0.9135阻力以上波动.近日美元兑瑞郎主要跟随着美元的强势而上落,走势并非受到避险资金所驱动.因此,稍后美元若可以回复上升的动力,美汇指数更见突破今年1月13日的81.78高位,成功创今年新高的话,宜留意届时美元兑瑞郎会否在美元强势下,有更出色的表现.稍后一旦美元成功止跌回升并再展单边升浪时,美元兑瑞郎将有甚高机会升越今年1月9日所造的0.9594高位,随后朝着心理关口迈进.

欧罗兑美元自2月24日的1.3486高位回落至本月15日的1.3001低位便止跌回升,昨天欧洲市早段曾微破20天保历加通道的1.3372顶部阻力及上述跌幅的76.4%反弹目标,即1.3371阻力,暂时最高曾见1.3385.汇价已自上述高位回落至1.3355水平,暂时方向不明.如昨晚欧罗兑美元未见更上层楼,并且显着回落至1.3310的关键即市支持位以下收市,料汇价将有甚高机会在昨天欧洲市早段见了短期重要顶部,后市将再度下试1.30心理关口.估计欧罗兑美元若再度下试至1.30心理关口时,出现一攻即破的机会极高.稍后一旦欧罗兑美元成功跌破1.30心理关口,由于届时汇价已跌破今年1月17日的1.2646低位及本月15日的1.3001低位所延伸的上升支持线,故相信破位后的欧罗兑美元将以单边市形式继续往下寻底,届时投资者切忌采取逆势而行的策略.(B08)