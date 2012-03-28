〔香港热股〕国美开盘重挫近13%至近两个月低点,去年净利差于预期

路透香港3月28日电---香港上市的国美电器控股有限公司(0493.HK)周三开盘挫跌12.98%至近两个月来低点.公司上日公告年度净利按年跌6.2%.

国美开盘价格为1.81港元,为1月31日盘中低点1.77港元以来最低;大盘恒生指数.HSI开低0.41%.

国美昨日收盘后公布,受到引入ERP信息系统等因素影响,去年净利仅18.4亿元人民币,低于市场预估的24.17亿元,其中第四季同店销售按年下滑了5.9%,导致全年同店销售增长仅3.1%,远低于上一年的21.8%[ID:nSH0100143].(完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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