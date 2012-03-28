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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 07:57 BJT

〔表格〕中国建材去年净利按年升1.38倍,至80.2亿元人民币

路透香港3月29日电---中国建材股份有限公司(3323.HK)宣布,截至2011年12月31日为止的年度内,按国际会计准则,全年业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　　 　　　 2011年度　 2010年度

每股盈利(元) 1.48 0.66

末期股息(元)　 0.215 0.186

净利 8,015.07 3,369.43

营业额　 80,058.47 51,987.76

截止过户日期　 5月29日至6月2日

发放股息日期　 6月20日

注:中国建材以产能计为中国最大水泥生产商.公司2011年全年派发现金股息0.215元人民币(没派中期息),2010年度派0.186元.汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测其去年净利为77亿元人民币.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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