〔表格〕中国建材去年净利按年升1.38倍,至80.2亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港3月29日电---中国建材股份有限公司(3323.HK)宣布,截至2011年12月31日为止的年度内,按国际会计准则,全年业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(元) 1.48 0.66
末期股息(元) 0.215 0.186
净利 8,015.07 3,369.43
营业额 80,058.47 51,987.76
截止过户日期 5月29日至6月2日
发放股息日期 6月20日
注:中国建材以产能计为中国最大水泥生产商.公司2011年全年派发现金股息0.215元人民币(没派中期息),2010年度派0.186元.汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测其去年净利为77亿元人民币.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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