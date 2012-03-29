版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 08:08 BJT

〔表格〕中国紫金矿业2011年度净利增18%,为57.1亿元人民币

路透香港3月29日电---中国紫金矿业集团股份有限公司(2899.HK)(601899.SS)公布,截至2011年12月31日止年度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度 2010年度

每股盈利(元) 0.26 0.22

每股末期股息(元) 0.08 0.10

净利 5,712.57 4,827.92

营业额 39,763.92 28,539.58

截止过户日期 有待公布

发放股息日期 有待公布

注:紫金矿业为中国主要的金矿业者,业务涉及开采、生产、冶炼与在中国销售黄金与其它矿业资源.公司全年派息0.08元人民币(每10股派0.8元)(没派中期息),去年度为0.1元.公司此前已发盈利预告,料2011年度净利为58亿元.(完)

浏览紫金矿业其他新闻,请点选[2899.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐