〔表格〕中国紫金矿业2011年度净利增18%,为57.1亿元人民币

注:紫金矿业为中国主要的金矿业者,业务涉及开采、生产、冶炼与在中国销售黄金与其它矿业资源.公司全年派息0.08元人民币(每10股派0.8元)(没派中期息),去年度为0.1元.公司此前已发盈利预告,料2011年度净利为58亿元.(完)