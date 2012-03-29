〔表格〕中国紫金矿业2011年度净利增18%,为57.1亿元人民币

韩国个股：法院宣布韩进海运破产
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透香港3月29日电---中国紫金矿业集团股份有限公司(2899.HK)(601899.SS)公布,截至2011年12月31日止年度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(元) 0.26 0.22
每股末期股息(元) 0.08 0.10
净利 5,712.57 4,827.92
营业额 39,763.92 28,539.58
截止过户日期 有待公布
发放股息日期 有待公布
注:紫金矿业为中国主要的金矿业者,业务涉及开采、生产、冶炼与在中国销售黄金与其它矿业资源.公司全年派息0.08元人民币(每10股派0.8元)(没派中期息),去年度为0.1元.公司此前已发盈利预告,料2011年度净利为58亿元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
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路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。