香港已公布经济指标--2012/3/28

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年2月 综合消费物价指数(CPI) +4.7 +6.1 +3.7 2012年2月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.2 +5.4 +5.5 2012年1月 零售值 +14.9 +23.5^ +28.1 2012年1月 零售量 +9.1 +17.1 +23.6 2011年第四季 本地生产总值(GDP) +3 +4.3 +6.6 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 11年12月-12年2月 11年11-1月 10年12月-11年2月 3.4% 3.2% 3.6% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年2月 贸易赤字/盈余 -45.786 -8.856 -25.114 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。