〔香港热股〕国美电器暴泻21%作收,获利能见度低遭投资者抛售(更新版2)

(新增分析师看法及细节)

* 国美收盘狂泻21%,市值削减约70亿港元

* 实体店销售疲弱,电子商务竞争激烈

* 分析师认为获利缺乏能见度

* 投行下调盈利预估及目标价格

* 股价盘中跌至近半年低点

路透香港3月28日电---去年业绩逊于预期,加上前景难言乐观,导致国美电器控股有限公司(0493.HK)周三大幅收低21%.分析师认为国美实体店面销售力道疲弱,电子商务则又面临激烈竞争,获利前景能见低度.在投资者大举抛售下,国美几乎以日低作收.

市场人士及分析师表示,国美近年投入电子商务,但此块市场同时受到传统家电商以及网购业者的竞争,是否能扭转去年亏损态势尚不明朗.

"当当网这些网站都在卖电器,国美价格肯定不比他们便宜...有些人到国美店里看了,在网上订购,(对国美)挑战还是比较大的."一不具名的外资投行分析师说.

美银美林在一份报告中指出,网购的威胁较预期严苛,迫使国美必须进一步拓展网上销售.电子商务持续亏损令2012年获利前景缺乏能见度.

该投行将国美电器今年获利预估下修14%,评级由"中立"调降至"表现逊于大盘",目标价也降至2.05港元.

继以大跌近13%跳空开低后,盘中国美跌幅不断扩大,收盘跌21.15%至1.64港元,盘中低点1.63港元为去年10月4日1.53港元以来最低;大盘恒生指数.HSI收低0.77%.

一天内市值跌掉约70亿港元的国美,今日在港股跌幅及成交量均排名前列.今日跌幅也让2012年累积的涨幅一夕尽失,今年迄今跌8.9%,远逊于大盘恒生指数.HSI的上涨约13%.

国美昨日收盘后公布,受到引入ERP信息系统、电子商务亏损等因素影响,去年净利按年跌6.2%至18.4亿元人民币,低于市场预估的24.17亿元,其中第四季同店销售按年下滑了5.9%,导致全年同店销售增长仅3.1%,远低于上一年的21.8%[ID:nSH0100143]

国美表示,2011年净利润率为3.1%,但扣除新信息系统的一次性支出以及电子商务的亏损,净利率与前一年度持平于3.9%.

**同店销售较同业差**

房地产调控以及刺激销售的相关政策退出,去年家电行业需求跟着减弱,令国美加速拓展网上销售,在去年推出"国美网上商城"以及"库巴购物网"双品牌经营模式.国美也加大资源投入,以在多足鼎立的网上市场抢占市占率.

除了预期电子商务今年压力仍大外,分析师指出,国美的同店销售逊于同业,营运成本也升高,至少今年上半年的获利仍保守.

瑞银在报告中指出,由国美的扩张计划来看,"(新店)主要二线城市,我们不预期能省下成本...愈多新店成本压力愈大."

瑞银将国美2012至2014年的盈利预估下调22-24%,评级由"买进"降至"中性",目标价也下砍33%至2.11港元.

国美主要竞争对手--苏宁电器(002024.SZ)上月公布业绩快报,2011年净利润同比增20%至48.2亿元人民币,实现营收938.9亿元人民币,同比增长24.35%.同店销售按年增长3.39%.[ID:nSB1417866]

巴克莱资本在报告中提及国美管理层预估今年同店销售可能是零成长至小幅负成长,主要因房地产市场交易放缓以及宏观经济不稳定.

分析师同时提及,在销售偏弱下,国美持续开分店等资本开支需求,也会让公司的营运资金情况受到瞩目.

麦格理发布报告称,由于同店销售疲软、营运成本升高以及毛利率下降,调降国美今明两年盈利预估各39%、40%,同时指出国美现金流偏紧.

国美首席财务官方巍称今年计划净增门店250-260家,与去年步调一致.此外,随着政策推动的保障房逐渐建成,下半年家电购置需求将会浮现,将对公司有利.(完)

浏览国美电器相关新闻,请点选[0493.HK-CMN]

--记者 李珊珊; 审校 乔艳红/林高丽

香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>

美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>

新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK

券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK

香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK

港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK

亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK

股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK