〔港报财经评论〕企业利润触底,市况才返正轨--经济日报3月28日

企业利润触底,市况才返正轨 /林瑞芬

美国联储局主席伯南克暗示,维持宽松货币政策之论成及时雨,暂化解恒指考验20,500点压力,昨收21,046点,升378点.如无意外,守20,500点上作期指及基金季度结算之可能性高.虽说大市暂化解向下跌压力,但以昨日升市成交额都是551亿港元启示,看好的投资者向上大冲之动力似乎也不强,21,000点破之,21,500点也难抵.后市要强力冲破21,500点以至21,800点这些密集关键位,还是需要有关键的催化剂来刺激.业绩过后,第二季还是要让美国或中国来一剂放银弹才能制造出向上突破催化剂.自去年12月欧洲央行随美国大放银弹,今年1-2月在银弹四溅下涌涨各地股市.踏入3月迎来业绩报表期下,让股民冷静下来,回归现实衡量上市公司股价之前的反弹,是否具基本盈利前景的支持,进入汰弱留强战,未尝不是好事.

从去年以至去年第四季已公布业绩之企业报表来看,或多或少出现毛利率降、应收帐增加、负债增加、需求降低等.目前需检视经济与企业利润如何摸底,何时触底.美国温和复苏,欧洲仍在低位争持.中国方面,瑞银财富管理研究部首席中国投资策略师高挺指,中国GDP同比增速或于首季见年内低点,之后企稳缓升,这预测与彭博最新的投资者一致性预期相若.如中国经济在今年首季不是低点,4-5月数据显示续淡势,那央行就要被迫出手减息,就要货币略为宽松以及民间和政府投资改善配合.就上周出炉的汇丰3月中国制造业PMI初值结束此前连续三个月升势.加上,国家统计局昨日公布资料显示,今年1-2月全国规模以上工业企业收入同比增长13.4%,较去年12月下降5.7%.而利润同比增速为5.2%,比12月下降近37%,这是2009年2季度以来工业企业利润的首次负增长,种种反映中国内地经济是否在首季内触底是未知数.工业企业面,面对需求疲弱,成本提升下,毛利率受压而回,企业利润是否在今季触底似乎也没答案.

回说大市,配股集资不限于内银股.最新市场消息透露,利丰(0494.HK)正透过高盛,以先旧后新方式,配股集资最多5亿美元,配股价介乎18.52港元至18.82港元,较昨日收市价19.6港元,折让4%-5.5%.此批配股会有90日禁售期.记忆所及,高盛之前在利丰业绩公布前几日就大力唱好利丰,原来想造势为其配股,庆幸利丰业绩够好,目前以较浅折让幅度配股.按推理,股价至少守稳18.5港元楼上.民行(1988.HK)配股消息发放后昨复牌,昨跌1.7%至7.03港元,跌势较轻,反映港股对配股的消化力尚不差.但后市若再多少,就不敢包会否出现消化不良.(009)

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国寿最坏时刻已过去 /余少文

中国内地股市昨日高开低收,国企指数则高开后扩大升幅,录得近期难得一见逾2%升幅,只是中国内地股市一日未好转,反映A股表现的中国人寿(2628.HK)也难有显着反弹,惟相信其最坏时刻已过去,可以走出谷底.国企指数昨日裂口高开144点后,升幅持续扩大,全日升219点或2.1%,收10,811点,重越100天线,成交额增加至近日最多的147亿港元,三大内银股连同国寿成为国指走高的火车头.红筹指数升62点或1.6%,收4,052点,成交额51亿港元.大市反弹,最乐观当然是国指已结束中期调整.次乐观是透过上落市来整固,即国指在10,500点至12,000点区间上落.最差是目前为反弹,反弹可能升穿牛熊分界线便再下跌,并跌穿本周低位,然后下试10,000点,甚至乎更低水平.最担心最终出现第三种情况,若然A股能摆脱近期弱势,国指可以第一或第二种模式出现.

A股一旦结束调整,国寿是受惠者,其去年盈利跌45%至183亿元人民币,每股盈利0.65元人民币,末期息每股0.23元人民币,以昨日收市价20.75港元计算,息率只有1.4厘,以股息来看自然没有吸引力.盈利急跌,除了是去年保费收入持平,只有3,183亿元人民币外,其次是金融资产收益净额由上一年度的158亿元人民币,变成去年减值112亿元人民币,第三是赔付支出中的寿险死亡和其他赔付急升42%至1,013亿元人民币,受部分产品集中期满而支付予客户所致,也是去年认为要减持国寿原因之一.申银万国报告亦指出,国寿去年盈利下跌另一原因,是调整精算假设而减少约33亿元人民币利润,因为下调分红险准备金折现率,由2010年底的4.58%-5%下调至4.5%-5%,令税前盈利相应减少,但其他公司却是上调非传统险准备金折现率,反映国寿相对谨慎.

至于国寿其他综合收益显示,包括证券公允价值变动产生的亏损等,去年亏损242亿元人民币,较上一年亏损扩大约50%,反映A股去年下跌对国寿的影响.但如跟去年第三季亏损381亿元人民币比较,去年第四季亏损已见收窄,或是国寿第四季每股NAV由第三季的6.23元人民币回升至6.78元人民币的原因之一.而国寿去年底每股内含价值10.36元人民币,较前年底的10.55元人民币和去年第三季的10.49元人民币为低,股价对比内含价值率约1.6倍,而其每股NAV则为2.5倍,低于中国平保(2318.HK)的3倍,但高于中国太保(2601.HK)的2.3倍.(010)