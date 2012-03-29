〔中港股业绩〕中石油2011年度净利按年下跌5%,基本符合市场预期

路透香港3月29日电---中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周四公布,去年度净利按年下跌5%,基本符合市场预期,因炼油业务巨额亏损蚕食上游业务利润.

该公司的业绩公告显示,按照国际会计准则,2011年1-12月净利为1,329.61亿元人民币,上年同期则为1,399.92亿元.

根据汤森路透综合31名分析师预测,中石油去年度净利为1,385.82亿元.

尽管油价上涨令勘探与生产业务经营利润按年增长43%至2,195亿元,但炼油业务由盈转亏600.87亿元,拖累整体盈利表现.

业绩公布前,中石油H股收跌2.01%,报10.74港元;A股则跌1.62%,报9.71元人民币.(完)

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