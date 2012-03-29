〔香港个股〕中芯国际与IBM合作开发行业兼容28纳米技术的要素

路透香港3月29日电---中国最大芯片生产商--中芯国际(0981.HK)(SMI.N)周四公布,与全球最大科技服务公司--国际商业机器(IBM)(IBM.N)签订协议,于行业兼容28纳米技术的要素进行合作,但没有披露该项合作的代价.

中芯国际的声明称,根据合作协议,IBM及中芯国际将先进行交换若干技术资料,然后展开行业兼容28纳米技术的要素合作,这将可加减低公司开发28纳米技术的开发风险及时间周期.

不过,中芯国际没有披露交易代价,只表示,代价对公司并无重大不利财务影响,且合乎公司的利益.中芯国际并确认不披露代价不会导致其违反上市规则第2.13条.

中芯国际周三收报0.385港元,过去一个月下跌逾7%.(完)

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