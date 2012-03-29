《香港报摘》--经济日报3月29日

* 要闻版头条:

--期指结算日前夕,在集资潮、民企洗仓及A股急跌三重阴霾笼罩下,港股未能延续周二升势,昨收市跌161点,险守牛熊分界线(即250天移动平均线,昨处20,753点),市场料"超级星期四"完结后,港股走势将较明朗.

* 其他:

--在竞选政纲内提出"港人港地"政策,以协助中产人士置业的候任行政长官梁振英,昨日进一步解释,兴建只限香港居民购买的中产房屋,是希望抑压因海外买家而急升的楼价,又强调自己无意压低私人物业的价格和租值.

--长和系今收市后将公布业绩,市场普遍预期和黄0013.HK去年核心盈利约200亿港元,与2010年相若;惟计及去年分拆港口特殊收益463亿港元,料和黄股东应占溢利达560亿港元,按年增近2倍.

--恒大地产(3333.HK)主席许家印表示,公司正进入稳定增长期,预计未来三至五年,每年销售、利润增速放缓至20%至30%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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