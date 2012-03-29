《香港报摘》--经济日报3月29日

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
* 要闻版头条:
--期指结算日前夕,在集资潮、民企洗仓及A股急跌三重阴霾笼罩下,港股未能延续周二升势,昨收市跌161点,险守牛熊分界线(即250天移动平均线,昨处20,753点),市场料"超级星期四"完结后,港股走势将较明朗.
* 其他:
--在竞选政纲内提出"港人港地"政策,以协助中产人士置业的候任行政长官梁振英,昨日进一步解释,兴建只限香港居民购买的中产房屋,是希望抑压因海外买家而急升的楼价,又强调自己无意压低私人物业的价格和租值.
--长和系今收市后将公布业绩,市场普遍预期和黄0013.HK去年核心盈利约200亿港元,与2010年相若;惟计及去年分拆港口特殊收益463亿港元,料和黄股东应占溢利达560亿港元,按年增近2倍.
--恒大地产(3333.HK)主席许家印表示,公司正进入稳定增长期,预计未来三至五年,每年销售、利润增速放缓至20%至30%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。