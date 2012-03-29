《香港报摘》--信报3月29日

* 要闻版头条:

--昨天再有多家业绩欠佳或卷入核数风暴的民企,遭基金轮流洗仓,业绩逊预期的国美电器(0493.HK)在大成交下更加重挫21%.瑞信中小型股票区域证券董事刘绍文表示,今年首季民企股价反弹不小,但随着踏入业绩期,表现不佳的民企自然遭抛售,并不感到意外.

* 其他:

--宝姿(0589.HK)表示将延迟公布业绩,分析员对此感到惊讶,因自宝姿2003年上市以来,一直由毕马威担任核数师,其销售由现金或信用卡结算,核数师不会难于审核,若出现问题估计是借贷方面或预付卡出现问题.

--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)副董事长彭毅表示,尽管未有煤炭资源税正式细节,但煤炭资源税由从量计征改为从价计征的方向基本已确定,尽管会增加煤企成本,但认为煤企仍有能力转移成本.

--中信泰富(0267.HK)上诉要求禁止解封被警方带走的部分文件,昨获法庭裁定上诉得直,警方将不能检阅有关文件以协助调查中信泰富涉嫌延迟公布外汇亏损案.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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