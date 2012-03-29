版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 09:03 BJT

(重发)《香港重要政经日程》--3月29日-3月30日

(重发以删去多余项目)

=====================今日香港主要政经消息==========================

3月29日(周四)

-- 公布2月份零售销售数字.

-- 联合地产(0056.HK)全年业绩

-- 中国银行(3988.HK)全年业绩.

-- 青啤(0168.HK)全年业绩.

-- PRADA(1913.HK)全年业绩.

-- 昆仑能源(0135.HK)全年业绩.

-- 李宁(2331.HK)全年业绩.

-- 南航(1055.HK)全年业绩.

-- 中信证券(6030.HK)全年业绩.

-- 潍柴动力(2338.HK)全年业绩.

-- 中铁建(1186.HK)全年业绩.

-- 中国中冶(1618.HK)全年业绩.

-- 中国远洋(1919.HK)全年业绩.

-- 中通服(0552.HK)全年业绩.

-- 中芯国际(0981.HK)全年业绩

--11:00 中国国航(0753.HK)全年业绩记者会.

--11:00 中渝置地(1224.HK)全年业绩记者会.

--11:00 中兴通讯(0763.HK)全年业绩记者会.

--11:15 紫金矿业(2899.HK)全年业绩记者会.

--14:30 招商局国际(0144.HK)全年业绩记者会.

--16:15 世茂房地产(0813.HK)全年业绩记者会.

--16:30 中石油(0857.HK)全年业绩记者会.

--16:30 长江实业(0001.HK)及和记黄埔0013.HK全年业绩记者会.

--18:45 工商银行(1398.HK)全年业绩记者会.

=====================近日香港主要政经消息===========================

3月30日(周五)

-- 公布2月份M3货币供应数字.

-- 公布2月份外汇基金总资产.

-- 皓天财经(1260.HK)首日挂牌.

-- 北京首都机场(0694.HK)公布全年业绩.

-- 中信银行(0998.HK)公布全年业绩.

-- 中国食品(0506.HK)公布全年业绩.

-- 中国高速传动(0658.HK)公布全年业绩.

-- 旭光高新材料(0067.HK)公布全年业绩.

-- 中国中铁(0390.HK)公布全年业绩.

-- 中国稀土(0769.HK)公布全年业绩.

-- 中国七星购物(0245.HK)公布全年业绩.

-- 中国南车(1766.HK)公布全年业绩.

-- 广汽集团(2238.HK)公布全年业绩.

-- 绿城中国(3900.HK)公布全年业绩.

-- 合生创展(0754.HK)公布全年业绩.

--10:30 中信证券(6030.HK)全年业绩记者会.

--11:00 中海石油化学(3983.HK)全年业绩记者会.

--11:00 李宁(2331.HK)全年业绩记者会.

*--12:00 建业地产(0832.HK)全年业绩记者会.

--14:30 大酒店(0045.HK)全年业绩记者会.

--15:00 瑞声科技(2018.HK)全年业绩记者会.

--16:15 中国银行(3988.HK)全年业绩记者会.

--16:15 中国制药(1093.HK)全年业绩记者会.

*--16:15 合生创展(0754.HK)全年业绩记者会.

--16:30 北京控股(0392.HK)全年业绩记者会.

*--16:30 建滔化工(0148.HK)全年业绩记者会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐