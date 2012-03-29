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货币新闻 | 2012年 3月 29日 星期四 09:14 BJT

〔香港个股〕澳优股份停止买卖,因公司延后去年业绩发布

路透香港3月29日电---中国婴幼儿奶料公司--澳优乳业(1717.HK)周四表示,股份自今日上午九时起暂停买,因公司将延后去年业绩公布.为近期民营企业年报延后公告又添一桩.

澳优乳业在联交所发布公告称,至去年12月31日止的全年业绩及年报公布及寄发时间都将延后,原订明日举行、藉以批准业绩公告的董事会也延后举行.

澳优未在公告中说明年报延后至何时,也未说明原因.

周三澳优收报1.46港元,过去一个月来跌10.71%.(完)

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴

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