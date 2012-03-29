〔香港个股〕澳优股份停止买卖,因公司延后去年业绩发布

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透香港3月29日电---中国婴幼儿奶料公司--澳优乳业(1717.HK)周四表示,股份自今日上午九时起暂停买,因公司将延后去年业绩公布.为近期民营企业年报延后公告又添一桩.
澳优乳业在联交所发布公告称,至去年12月31日止的全年业绩及年报公布及寄发时间都将延后,原订明日举行、藉以批准业绩公告的董事会也延后举行.
澳优未在公告中说明年报延后至何时,也未说明原因.
周三澳优收报1.46港元,过去一个月来跌10.71%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。