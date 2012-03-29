〔香港个股〕澳优股份停止买卖,因公司延后去年业绩发布

路透香港3月29日电---中国婴幼儿奶料公司--澳优乳业(1717.HK)周四表示,股份自今日上午九时起暂停买,因公司将延后去年业绩公布.为近期民营企业年报延后公告又添一桩.

澳优乳业在联交所发布公告称,至去年12月31日止的全年业绩及年报公布及寄发时间都将延后,原订明日举行、藉以批准业绩公告的董事会也延后举行.