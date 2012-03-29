《香港报摘》--其他报纸重要消息3月29日

* 明报:

--香港交易所(0388.HK)拟斥资30亿港元提升港交所资讯技术基础设施.行政总裁李小加透露,上述投资中,数据中心及托管服务将各占30%,下一代数据平台的建设将占约40%.

--新股创兴集团原定今天(29日)上市,却突然要押后上市时间.集团周三(28日)公告,指接到有关其中文名称涉及商标侵权及假冒的指控.消息人士称,提出指控的为创兴银行(1111.HK).创兴银行表示,事件已交由律师处理,暂无回应.

* 星岛日报:

--运输署宣布粤港自驾游首阶段试验计画明天(30日)起正式接受申请,合资格五座位或以下的右方向盘香港私家车车主,可申请一次性特别配额,每日最多50人,经由深圳湾口岸进入广东省,逗留不超过七天.

--恒大地产(3333.HK)公布去年纯利按年升49.9%.主席许家印表示,对后市态度乐观,他预期今年旗下楼盘售价稳中有升,并不会调低今年800亿元人民币的销售目标.

* 苹果日报:

--内地最大玉米油生产商中国玉米油(1006.HK)主席兼行政总裁王明星表示,今年自有品牌玉米油销售目标12万至15万吨,较去年升50%至88%.

* 东方日报:

--复星国际(0656.HK)董事长郭广昌表示,今年仍会继续增加土储,预期今年地产销售目标为150亿元人民币.另外,管理层将加快开拓资产管理业务,并考虑推出如人民币基金和能源基金,以增加资产管理的种类.

--中国粮油(0606.HK)副总经理石勃表示,公司目前的饲料加工能力为66万吨,在建的有185万吨,至今年底可增至逾200万吨.今年的资本开支中,将有4.55亿元人民币投放于新饲料加工业务.

* 文汇报:

--特步国际(1368.HK)宣布,集团主席兼行政总裁丁水波先后于三个工作天(3月22、23及26日),合共增持300万特步股份,总计金额约1,011万港元.是次股份增持后,丁水波的持股量由60.50%增至60.63%.

--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)董事长王安表示,去年集团的资本开支为315亿元人民币,今年预算为431亿元人民币.他指,集团正积极寻求海外并购的项目,国家提供100亿美元的基金支持企业到海外发展,若集团有合适的项目,将考虑申请有关贷款.

--汇源果汁(1886.HK)副总裁周红卫表示,去年公司资本开支约为6.8亿元人民币.他指今年将没有新的工厂投资,资本开支料将不会超过去年的一半,主要用于设备改造等.

* 大公报:

--瑞安建业(0983.HK)董事总经理兼行政总裁黄勤道表示,今年售楼目标介乎50亿至60亿港元,并有两至三个新地产项目考虑投资,另争取年内出售水泥业务,希望套现不少于40亿港元.(完)

--整理 萧萍; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]