〔港报社评〕该出手就出手,楼泡勿留新特首--经济日报3月29日

香港财政司司长曾俊华昨指低息环境可能再催楼市泡沫,国际炒家又可能乘港府政权交接,冲击香港市场图利,港府楼市政策因而陷应否再压的两难,但该出手时就出手,宜适当收紧按揭为楼市降温,莫将楼市泡沫留给新特首.

财爷既要审慎,更要出招遏泡沫.曾俊华既忧楼市泡沫吹大,又恐国际炒家袭港,并非杞人忧天.其一,曾俊华昨指,2月楼价较1月升2%;事实是更令人忧,因升势在加速,据中原城市领先指数,二手楼价过去4周累升逾5%.港府若袖手旁观,楼价势短期内再穿1997年高峰水平,楼市泡沫危机已迫眼前.其二,今年7月新旧特首交替,前后的两三个月是高危期,种种不稳定因素对国际炒家来说,都是上下其手图利的大好机会;加上环球资金泛滥,不愁弹药,国际炒家冲击香港的诱惑甚大.

楼市势将飙越1997年高峰水平,故不论要减国际炒家冲击香港的诱因,抑或减少资产泡沫一旦爆破将造成的创伤,港府应尽快出招,最可行、适切的是收紧银行按揭.过去2个月楼市急弹,主因正是银行减按抢客,刺激积压大半年的购买力爆发;过去经验亦证明,收紧按揭具针对性,可减炒风以及为楼市降温,力度又不致过猛,伤楼市根本.出招温和有效,可针对楼宇按揭.现任港府应考虑降低按揭成数及收紧审批高成数按揭、监督银行按息战有否影响银行稳健性,不宜拖延出手.候任特首梁振英则须尽快组成管治团队,尤其公布新财政司长人选,减市场不明朗因素.要遏楼市泡沫、阻国际炒家藉机袭击香港,必须新旧政府通力合作.(A08)