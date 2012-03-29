〔港报社评〕欧罗区走出危机西班牙成新包袱--信报3月29日

经合组织(OECD)昨天发表两份研究报告,分析欧盟和欧罗区经济,并就欧罗区债务问题,提议尽快扩大金融援助基金,避免危机冲霄再起.在刚把希腊债务违约”炸弹”拆除后,如今”风眼”又落在西班牙身上.可以说,西班牙已成为欧罗区走出债务深潭所背负的新包袱.为了防止危机蔓延,欧盟17国财长即将在哥本哈根举行会议,商讨把救助基金扩容.本来今年7月生效的”欧洲稳定机制”(ESM),原定放贷能力有5,000亿欧罗,但如此规模显然无法令人安心.经合组织昨天建议,资金起码要达到13,000亿美元水平.

明显看到,援助基金的弹药是否充足,对维系市场信心十分重要.欧盟货币事务专员Olli Rehn也曾提出,把ESM扩容一倍至9,400亿欧罗之谱.据外媒消息,德国总理默克尔对扩容的立场有松动迹象.本周初与财长朔伊布勒一起公开表示,可以把”欧洲稳定机制”和”欧洲金融稳定工具”(EFSF)部分同时运作.合并后,救助基金规模上限由5,000亿欧罗,提高至约7,000亿欧罗之谱,但数目显然仍低于经合组织的建议.

面对西班牙险峻的经济形势,蒙蒂一针见血指出,西班牙政府大力改革劳动力市场,但控制赤字则行动迟缓,国债收益率不断攀升,很容易触发危机重现,并蔓延到意大利,的确道破了当前险境.照发展形势看,葡萄牙和西班牙经济迄今持续萎缩,两国都有可能成为”希腊第二”,需要向欧盟和国基会寻求更多援助,但基于西班牙的经济和债务规模远较葡萄牙庞大,令危机爆发的破坏力更大,摇撼”大到不能倒”的市场心理基础.上月底欧盟委员会发表报告,今年欧罗区经济将萎缩0.3%,国基会及世界银行也预料欧罗区今年全面衰退,但昨天经合组织”2012年欧罗区经济研究”则估计,区内有0.2%的微弱正增长.但能否实现看来充满高度不确定性.在内外不利因素冲击下,西班牙经济萎缩、财政紧缩难以贯彻、高失业率、私营部门高负债率、银行业面临重重困难,看来已成当前欧罗区走出债务危机的新包袱,也是危机再现的主要风险来源.(A02)