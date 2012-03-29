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货币新闻 | 2012年 3月 29日 星期四 09:37 BJT

〔香港股市〕开盘跌0.8%,中资股表现疲弱

路透香港3月29日电---港股周四开盘下跌,受中资能源股拖累.中资股恐录得过去12个交易日来的第11天下跌.

恒生指数.HSI开低0.79%报20,720.34点,恒生国企指数.HSCE开低1.29%报10,562.96点.(完)

--编译 李爽;审校 隋芬

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