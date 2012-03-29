〔表格〕招商局国际2011年度净利按年跌5.2%,为55.7亿港元

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透香港3月29日电---招商局国际有限公司(0144.HK)宣布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度 2010年度
每股基本盈利(港元) 2.2512 2.3913
末期股息(港元) 0.68 0.78
净利 5,569 5,876
营业额 9,470 5,811
截止过户日期 6月6日
发放股息日期 7月20日
注:招商局国际主要从事港口业务.2011全年派息为每股0.98港元(包括中期股息0.3港元);2010年度为1.03港元.根据汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预期2011年该公司净利为52亿港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。