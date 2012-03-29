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货币新闻 | 2012年 3月 29日 星期四 12:18 BJT

〔表格〕招商局国际2011年度净利按年跌5.2%,为55.7亿港元

路透香港3月29日电---招商局国际有限公司(0144.HK)宣布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度 2010年度

每股基本盈利(港元) 2.2512 2.3913

末期股息(港元) 0.68 0.78

净利 5,569 5,876

营业额 9,470 5,811

截止过户日期 6月6日

发放股息日期 7月20日

注:招商局国际主要从事港口业务.2011全年派息为每股0.98港元(包括中期股息0.3港元);2010年度为1.03港元.根据汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预期2011年该公司净利为52亿港元.(完)

浏览招商局国际其他新闻,请点选[0144.HK-CMN]

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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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