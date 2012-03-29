〔表格〕招商局国际2011年度净利按年跌5.2%,为55.7亿港元

路透香港3月29日电---招商局国际有限公司(0144.HK)宣布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万港元为单位):

注:招商局国际主要从事港口业务.2011全年派息为每股0.98港元(包括中期股息0.3港元);2010年度为1.03港元.根据汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预期2011年该公司净利为52亿港元.(完)