〔港报社评〕镇定应付文凭试--星岛日报3月29日

第一届中学文凭试开考,不但考生压力大,连老师和家长都一样.在这个冲刺关头,不少家长百般呵护照顾之余,还要小心不要让自己的情绪为子女添加压力.文凭试作为新生事物,不明朗因素比较多.不同青年机构的调查,都显示这届考生感受到的压力,比历届中学会考为大,这是意料之内的现象.压力的来源,部分来自事物本身,部分则来自环境气氛促成的互相感染.文凭试程度比过往中五会考为深,试题较难捉摸,而且对能否升读大学的影响比中五会考为大,成为了压力的来源.为考试感到压力大的人多了,一些调查又渲染部分较为极端的例子,例如有考生要求助于精神科医生.大家耳濡目染,导致更多人更加紧张,则是属于”人吓人”的范畴.