〔港报社评〕镇定应付文凭试--星岛日报3月29日

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
第一届中学文凭试开考,不但考生压力大,连老师和家长都一样.在这个冲刺关头,不少家长百般呵护照顾之余,还要小心不要让自己的情绪为子女添加压力.文凭试作为新生事物,不明朗因素比较多.不同青年机构的调查,都显示这届考生感受到的压力,比历届中学会考为大,这是意料之内的现象.压力的来源,部分来自事物本身,部分则来自环境气氛促成的互相感染.文凭试程度比过往中五会考为深,试题较难捉摸,而且对能否升读大学的影响比中五会考为大,成为了压力的来源.为考试感到压力大的人多了,一些调查又渲染部分较为极端的例子,例如有考生要求助于精神科医生.大家耳濡目染,导致更多人更加紧张,则是属于”人吓人”的范畴.
因人而异,培养最佳状态.同一个关心子女的动作,在不同人身上会产生不同效果.有子女会视为强大的精神支持力量,因而较为安心应试.有子女会觉得父母过分紧张,令自己的神经也绷紧起来,为这份额外的压力而烦恼,反而影响应试表现.踏进正式应试的时期,家长宜设法调节子女的压力,到最适合应试的心理状态,有超水准表现固然好,最主要仍然是至少保持自己平日的水准.如何达到这个目标,家长要视乎自己子女的性格和需要,因人而异.最重要是家长应明白考试并非一切,自己放得开,自然可以纾缓子女的紧张情绪.(A04)
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
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路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。