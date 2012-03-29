〔港报社评〕公众利益非万应灵丹,新闻自由私隐须兼顾--明报3月29日

3名电视艺员的家居生活,被杂志社偷拍并刊登,他们向私隐专员公署投诉,私隐专员裁定杂志社以不公平方法收集3名艺员的个人资料,违反了保障资料的规定.这宗案例甚具意义,为新闻自由与保障私隐之间,理出了一些准则,提供了可供拿的平衡点,同时说明传媒被指侵犯私隐而以公众利益抗辩,并非万应灵丹,还得视乎报道内容是否真正值得公众关注的事项,因为艺员是否同居只属花边新闻,部分人可能有兴趣,扯上公众利益,却是太牵强了.

私隐专员这次裁决,揭示传媒不能滥用公众利益为挡箭牌,对于负责任的新闻工作者不会构成影响,一些工作分际,反而更清晰了.对于艺员或其他人等,裁决无异于指出另一面,就是:只要传媒在采访对象的合理预期内工作,而且涉及真正值得公众关注的事项,则即使偷拍的镜头拍得居所内的情,传媒也是依法合理而行,可为社会所接受.

缠扰行为不豁免新闻采访,更值得忧虑损害核心价值.与私隐专员今次裁决相比,港府打算立法把缠扰行为定为刑事罪行,更值得新闻工作者忧虑.关于”缠扰法”,不乏法律学者和记协、人权组织等团体,都表示反对,认为此乃限制公民自由的做法,而新闻采访又不获豁免,势必冲击新闻自由.连日来,候任特首梁振英一再派定心丸,强调在他任内,港人享有的自由,不会较现在少,我们期望他上任之后,重新审视立法规管缠扰行为的建议,不要让公民自由和新闻自由等核心价值,受到损害.(A04)