〔港报社评〕中央充分肯定梁振英得到港人信任--文汇报3月29日

中国国务院总理温家宝昨日主持召开国务院第七次全体会议,决定任命梁振英为香港特别行政区第四任行政长官.温总理指出,香港特区第四任行政长官选举是依法进行的,符合香港特区基本法和有关法律的规定,梁振英的当选,反映了香港社会对他的认同、信任和期望.

此次特首选举严格依法进行,体现公平公正公开原则,并经过激烈竞争,梁振英当选完全符合本港市民期望,具有充足的民意支持和公信力.梁振英是名副其实”有较高得票率、有民望、有公信力”的”三有”特首.有人却指其是以”三低”当选,这种说法明显与事实不符,根本站不住脚.在其他地区竞争激烈的选举中,当选者通常都只有略高于50%的得票率和40%左右的民望.事实上,梁振英在今次竞争激烈的特首选举中,取得超过60%的得票率并有约40%的民望,其得票率和民望非但不算低,而且是属于比较高.广大市民应以包容团结的态度,支持梁振英迎难而上,建设更美好的香港.

梁振英昨日落区走近市民了解民情,受到市民的热情欢迎拥戴,可见民间对梁振英的支持热情度远高于某些民调.香港市民需要逐渐认识、习惯竞争激烈的选举文化,应该更全面分析解读选情和选举结果,不要轻易被一些似是而非的言论所迷惑、误导.特首选举已尘埃落定,香港未来发展既有挑战亦有机遇,全社会是时候放下歧见,齐心一意,与有民望、有魄力、有作为的新特首梁振英共同合作、稳中求变,发展经济,改善民生,推进民主,保持社会和谐,开拓香港的新天地.(A06)