〔港报财经评论〕绩差兼削息中资股乱舞--信报3月29日

绩差兼削息中资股乱舞 /习广思

恒指开市后,跟随区内股市回落,午后最低见20,798点,收报20,885点,守住250天线,大市成交额553亿港元.稍为改善的是,沽空比率回落至8.8%,而且港股第二日摆脱A股,走势跟外围居多.今年第一季只剩下两天,明天期结,周五季结,市况难免继续波动,基金要扔继续扔,要挟的继续挟.今日可谓是业绩期的高潮,长和系业绩、工行(1398.HK)、中行(3988.HK)及中银(2388.HK)将公布业绩,还有Prada(1913.HK).和黄在业绩前回软,市场看法分歧,大摩预料集团去年盈利178亿港元,但核心盈利增长令人失望.看大象银行的难度,在于其规模及繁复的架构,综合企业亦如是,每年都有特殊收益,一边有资产收购,一边有项目分拆上市,总有数字游戏可计.不过,和黄部分业绩集中在欧洲,加之其过去一段时间跑输大市,能否为市场释虑,这份业绩或可见端倪.

投资者对民企股信心薄弱,稍有问题,随时成为洗仓对象.国美(0493.HK)、人和商业(1387.HK)绩后被洗,霸王(1338.HK)、永晖(1733.HK)、创益(2468.HK)股价继续急跌,喜尚(8179.HK)股价一日之间狂泻53%.是什么日子?难怪有人话,邪股作乱.市场混乱,但市场虚实皆有,公司股价急跌可以是空军作为,也可以是基金扔货,一些绩后走势偏稳的公司,或值得多加留意.联想(0992.HK)股价创三年新高,恒安(1044.HK)、东风(0489.HK)、胜狮(0716.HK)绩后回升.这轮业绩期,投资者对中资公司业绩的好坏反应极快,绩优股即使配股抽水,喘定后仍有人肯接.绩差兼抽水,投资者可以认定,其日后必定是大细鳄鱼的点心玩具.公司业绩差,现金流紧张,有没有能力派股息,备受关注.不过,绩差股没息派,股价便随即插水,中国动向(3818.HK)有办你看.安踏(2020.HK)业绩差继续派息,361度(1361.HK)赊数予分销商情况严重,付息发可换股债券之余,继续派股息.另边厢,业绩差兼削派息,同样引起市场对其现金流的担忧,味千(0538.HK)纯利下跌但坚持派息,而且是借短钱来派息.濠赌股盈利增长有见顶忧虑,管理层开始派高息吸引股东.及至大型蓝筹股,市场焦点都离不开股息,国寿(2628.HK)业绩低迷削减股息,市场期待和黄0013.HK增加派息.

这年头,公司资金紧、市场利率低,大家都紧张这笔股息.公司坚持派发股息,表面上想给投资者多一点信心,但说穿了,也不过是在”息诱”股东而已.业绩盘数已够难看,连股息都没有,那未免是名副其实的垃圾公司了.也因为市场紧张,这个业绩期更加是企业的照妖镜,管治及钱财利益均被关注.(B03)

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美元兑日圆止跌回稳 /苏子

上周三美元兑日圆曾再次升至84关口以上,最高曾见84.09,可惜触及此高位后便乏力再升,未能顺势升越本月15日所造的84.17高位,因此触发不少获利沽盘入市,令汇价正式展开超买调整并以近全日低位收市.上周四及五美元兑日圆承接上周三的恶劣技术走势进一步下跌,并且正式跌破10天SMA支持及微破20天SMA支持,一度低见81.95水平才能止跌回稳.由于美元兑日圆未能在上周五微破20天SMA支持后明显低收,最后收市时20天SMA更失而复得,故汇价有可能已在上周五所造的81.95低位见了短期重要底部,结束连续三天的调整市.踏入本周后,美元兑日圆已止跌回升,并主要在10天及20天SMA间激烈争持.如美元兑日圆能在昨晚明显升破10天SMA阻力收市,今天亚洲市及欧洲市亦见汇价可以继续保持在10天SMA以上波动,相信汇价稍后将会回复上升的动力,并有望在再次升至84关口以上后,可以一举突破上周三的84.09高位及本月15日的84.17高位,再创今年新高.

本周二英镑兑美元曾升越上月29日的1.5990高位,然而汇价在破位后只能触及1.60心理关口便乏力再升,未能顺利破关而上,表现令不少看好者大感失望.而汇价收市时更在日线图上呈现阴烛及射击之星的不利形态.昨天英镑兑美元承接本周二的恶劣技术走势进一步下挫,最低曾见1.5901.如昨晚英镑兑美元可以继续跌至1.59关口以下波动及收市,并且令日线图呈现大阴烛的不利形态,那汇价在过去三个交易天便在日线图呈现一个不利后市的黄昏之星形态,令汇价在1.60心理关口见顶并出现逆转性回落的可能性大幅上升.稍后一旦确认英镑兑美元已在1.60关口正式见顶回落,料汇价将有极高机会下破本月12日所造的1.5601低位,随后进一步下试由今年1月13日的1.5233低位升至本周二的1.60高位的61.8%调整目标,即1.5526支持及1.55心理关口.

近日非美元货币如欧罗及英镑之所以可以表现强势,其实与市场炒作联储局有可能启动QE3有关.稍后联储局是否真的会启动QE3,其实大家也是”靠估”,没有人可以百分百保证联储局会在短期内真的启动QE3,故担心近日表现强势的非美元货币,若因市场相信联储局启动QE3可能性下降的话,升势随时逆转的可能性实在不容抹煞.另留意早前欧罗兑美元的升势一直受制于1.3250/1.3285阻力区域,而此阻力区已在本周初成功突破,故目前此阻力区已成为汇价回落时的关键支持区.若稍后非美元货币成功掉头回落,欧罗兑美元亦因此明显下挫并回落至此关键支持区以下波动及收市,料届时美元整体走势可望出现较为明显的单边升市,美汇指数将结束3月中旬开始的弱势.(B09)