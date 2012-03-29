〔港报财经评论〕分析煤炭股,三点要注意--经济日报3月29日

分析煤炭股,三点要注意 /林瑞芬

恒指昨又回落161点至20,885点收市,技术上,企于20,500点上结算,但要完全化解下试压力,还有待检视中国内地经济与企业利润触底情况.上证指数昨突然急插2.65%至2,284点,基本上,完成较早前失守小双顶的量度跌幅,再跌就好肉酸.又看中国内地网站勉强归纳的跌市真凶,有指将有大型IPO,又指A股期指空仓创新高,更有指港股沽空比重于周二升至12%所累.或许以上所指都是诱发跌市的因素,但更重要是企业利润下调之风险未完全释放.

说回最近业绩高峰期的观察,起码有三大问题值得注视.一是部分企业去年或因国策转变影响,或因经济突然于第四季急转恶劣影响,措手不及,毛利率有所下降,纯利有所回落,甚至呈现亏损都是大概事.二是存货增加,应收帐数期延长、应收帐数额急增,与销售增幅不吻合,都被归类为潜伏遇到问题的特征.最后,就是借款抽升,尤其当公司急增短债应急,短债融资成本较高之下,很容易蚕食企业毛利,甚至再出现资金周转不灵的风险.出现此等问题的不限于民企,还有国企股,如中材(1893.HK)去年度应收帐和存货增加,导致经营活动产生的现金流,由前年的43亿元人民币流入,变成11.54亿元人民币流出.当然,国企有阿爷看住,股民对此利淡之兆会较易接受.相反,民企股没有阿爷保护,任何小问题都可能变成灾难,此际又令市场人士对这类股份变得特别敏感,洗仓洗完又洗大清洗,跌势不到你不惊.今次人和商业(1387.HK)股价急挫近两成,再折射出市场对民企股疑虑.人和去年度大赚钱,一来大部分自物业重估盈余只是帐面赚非实质赚.二来,不派息,也多少反映企业获利虚.

全球经济前景仍不算明朗,民企股被受猜疑之势难除,捱过难关,还是同大家重点分析国企股,如煤炭股.附图示,除兖煤(1171.HK)受汇兑收益降,每股盈利录得倒退外,神华(1088.HK)及中煤能源(1898.HK)均上升.做国企小股东,负债比率的关注反没民企大,因中央会结账,最关注的反而是派息比率,这是直接落袋的利益,神华始终具龙头气派,派息比率达39%,相反,兖煤及中煤能源分别为29%及31%.分析国企股,亦要关注国策.能源局较早前已公布了煤炭”十二五”规划,主要内容包括:1.建设大型煤炭基地、大型煤炭企业和大型现代化煤矿.2.控制东部、稳定中部、发展西部,东、中、西部建设规模分别占5.6%、30.6%和63.8%,到2015年形成产能41亿吨/年,东、中、西部产量分别占12%、35%和53%.3.HK>产量和消费量分别控制在39亿吨等.(012)

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交行吸引力不如其他内银 /余少文

超过半数内银股已派发去年业绩,交通银行(3328.HK)盈利略高于市场预期,但跟其他内银股一样,今年盈利增长会放缓,加上股息低于四大银行,吸引力相对失色.中国内地股市昨日急挫,但对中资股的影响没有预期般大,国企指数全日只跌109点或1%,收10,701点,成交额回落至108亿港元,只有15%主板H股可以逆市上升.而红筹指数则受联想集团(0992.HK)逆市造好支撑,全日跌37点或0.9%,收4,015点,成交额约43亿港元.国指没有大跌,主要是内银股相对硬净,只有五只内银股下跌,除了农业银行(1288.HK)外,其他下跌内银股跌幅不超过1%,主要是石油股和昨日提及的中国人寿(2628.HK)拖低大市.

只是中国内地股市持续下跌,股民似乎失去信心,希望中国在复活节前后有提振股市信心的措施,否则国指也会受累A股下跌,下试10,000点.当然,占指数比重最大的内银股是后市方向关键,近日指出内银股今年盈利预期或会放缓,即使已公布业绩的内银股去年盈利符合预期或高于预期,对大市也未能带来支撑.正如近年有投资者不认同看好内银股的策略,指出中国内地不可能持续多年新增贷款维持在7万亿至9万亿元人民币水平,以及利率市场化下不能持续高息差,尽管有不同意见,但承认中国内地净息差易跌难升,也是近日不少银行老总所担心.

虽然内银股今年盈利增长会放缓,相信仍有十多个巴仙增长,故只要继续维持高息政策,仍有吸引力.交行刚公布去年业绩,盈利增长30%至507亿元人民币,每股盈利0.82元人民币,末期息每股0.1元人民币,以昨日收市价5.8港元计算,息率只有2.1厘.交行解释,派息率不及往年的30%,是希望保留资金来应付不断提升的监管要求,加上配股因素,期望日后能维持稳定的派息比率,但没有承诺日后派息率可回到30%或以上水平.彭博综合证券商在交行业绩前预测,在配股因素而摊薄下,料交行今年每股盈利约0.85元人民币,未知券商稍后会否上调盈利预期,但如比对2013年预测,每股盈利增长仍是单位数,故宜观望.至于今日公布业绩的中国银行(3988.HK),彭博料其每股盈利约0.43元人民币,每股派息0.153元人民币,以此计算还有6厘息率,仍是内银股最高,可惜其近日走势欠佳,逼近预期的3港元止赚位,加上股价失守10天、20天和50天线,今日会先沽出中行,待其跌穿3港元后才伺机回补.(010)