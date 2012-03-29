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货币新闻 | 2012年 3月 29日 星期四 10:19 BJT

〔香港个股〕新鸿基地产股份暂停买卖--联交所

路透香港3月29日电---香港联交所表示,香港主要地产发展商--新鸿基地产(0016.HK)周四早盘初段暂停股份交易,旗下从资讯科技服务的新意网(8008.HK)亦同告停牌.

暂时未获悉两家公司的停牌原因.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴

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