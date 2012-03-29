香港已公布经济指标--2012/3/29

时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年2月 综合消费物价指数(CPI) +4.7 +6.1 +3.7 2012年2月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.2 +5.4 +5.5 2012年1月 零售值 +14.9 +23.5^ +28.1 2012年1月 零售量 +9.1 +17.1 +23.6 2011年第四季 本地生产总值(GDP) +3 +4.3 +6.6 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 11年12月-12年2月 11年11-1月 10年12月-11年2月 3.4% 3.2% 3.6% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年2月 贸易赤字/盈余 -45.786 -8.856 -25.114 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)