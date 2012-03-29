〔香港热股〕中兴通讯早盘大涨8.5%,此前公布去年业绩

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透香港3月29日电---中国电讯设备生产商和手机制造商--中兴通讯股份有限公司(0763.HK)股份周四早盘涨幅扩大至8.5%.
本地时间11:21,中兴H股上涨5.49%至21.15港元,此前一度大涨至21.75港元;大盘恒生指数.HSI则下跌1.13%.
受全球经济增长放缓等因素拖累,中国电讯设备生产商和手机制造商--中兴通讯股份有限公司(0763.HK)(000063.SZ)去年第四季度净利按年跌48%,远逊预期.[ID:nSB1459924](完)
--记者 陈敏; 审校 乔艳红
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。