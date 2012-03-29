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货币新闻 | 2012年 3月 29日 星期四 11:33 BJT

〔香港热股〕中兴通讯早盘大涨8.5%,此前公布去年业绩

路透香港3月29日电---中国电讯设备生产商和手机制造商--中兴通讯股份有限公司(0763.HK)股份周四早盘涨幅扩大至8.5%.

本地时间11:21,中兴H股上涨5.49%至21.15港元,此前一度大涨至21.75港元;大盘恒生指数.HSI则下跌1.13%.

受全球经济增长放缓等因素拖累,中国电讯设备生产商和手机制造商--中兴通讯股份有限公司(0763.HK)(000063.SZ)去年第四季度净利按年跌48%,远逊预期.[ID:nSB1459924](完)

--记者 陈敏; 审校 乔艳红

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