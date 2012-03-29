〔中港个股〕中国国航称未取消或削减空客订单,今年将增加运力--董事长

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透香港3月29日电---中国最大的航空公司--中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周四称,没有取消或削减空中客车EAD.PA飞机订单.
公司董事长王昌顺在记者会上并表示,计划将今年国内和国际航线运量分别增长8%和12%.
国航称,目前共有51架空客订单,包括30架A320/310和21架A330,预计在2014年前陆续交付.
截至2011年底,国航共拥有432架飞机,平均机龄6.77年.
国航此前公布去年净利按年下降41%,至70.82亿元人民币.考虑到欧美经济增长乏力、中国经济结构调整及主业成本高企等内外制约因素,公司今年将面临更大的挑战和压力.[ID:nSB1458502](完)
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--记者 梁淑芬; 撰写 陈敏; 审校 杨淑祯
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
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