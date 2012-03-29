〔中港个股〕中国国航称未取消或削减空客订单,今年将增加运力--董事长

路透香港3月29日电---中国最大的航空公司--中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周四称,没有取消或削减空中客车EAD.PA飞机订单.

公司董事长王昌顺在记者会上并表示,计划将今年国内和国际航线运量分别增长8%和12%.

国航称,目前共有51架空客订单,包括30架A320/310和21架A330,预计在2014年前陆续交付.

截至2011年底,国航共拥有432架飞机,平均机龄6.77年.

国航此前公布去年净利按年下降41%,至70.82亿元人民币.考虑到欧美经济增长乏力、中国经济结构调整及主业成本高企等内外制约因素,公司今年将面临更大的挑战和压力.[ID:nSB1458502](完)

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