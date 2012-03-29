〔中港个股〕中兴通讯称在伊朗非主要供应商,对营收影响有限

路透香港3月29日电---中国电讯设备生产商和手机制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周四称,其在伊朗并非主要供应商,对营收影响有限.

中兴通讯总裁史立荣在业绩公布后的记者会作上述表示.但他未进一步说明.

公司此前表示,将"削减"其在伊朗的业务,此前有报导称该公司向伊朗最大电信公司销售一套能监控电话和网际网路通讯的强大监视系统.[ID:nST0444308]

受累于全球经济增长放缓和国内货币政策调整等因素的影响,中兴通讯去年业绩表现疲弱,去年第四季度净利按年跌48%,远逊市场预期;2011年度净利为20.6亿元,同比跌36.6%.[ID:nSH0100289]

本地时间上午11:50时,中兴通讯大涨4.74%至21港元,过去一个月来跌13.39%;大盘恒生指数.HSI跌1.08%.(完)

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