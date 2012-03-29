〔香港个股〕中国财险称暂无再融资需要,预计今年保费保持双位数增长

路透香港3月29日电---中国最大非寿险公司--中国人民财产保险股份有限公司(2328.HK)周四称,公司暂无需要再融资,并预计今年的保费收入保持双位数增长.

中国财险董事长吴焰在记者会上称,根据公司的机构网络覆盖度、保险责任以至业务规模相比较,资本总额还是偏低,未来要保持稳定较快增长,相应资本支持是必要的,但目前没有需要再融资.

"保持充足II类指标,即偿付能力充足率150%以上,应该是一种常态."他说,公司资本内生能力显着增强,加上母公司中国人保集团自身资本筹措能力不断增强,对中国财险未来保持一个良好的偿付能力充足率应该有信心.

中国财险去年透过发行定价次级债务以及供股筹资共100亿元人民币,使偿付能力充足率由2010年底的115%升至2011年底的184%,使公司由充足I类公司升至最高级别的II类公司.

根据中国保监会此前出台的车险费率市场化改革,充足II类公司在费率开放环境下所受到的监管限制最少,经营自由度最高.

车险占中国财险去年度营业额比重为74%,市场关注,在车险费率市场化改革后竞争加剧,加上国内汽车产销量增速下滑,都对公司带来经营压力.

分析师普遍预期,中国财险去年的承保利润创出新高后,今年开始将会滑落,因反映赔付率和费用率的综合成本率面临上升压力.

基于投资者对公司前景的忧虑,中国财险午盘跌幅扩大至4.46%,低探9.42港元约四个月低位.

中国财险总裁王银成说,并不认同市场对于公司承保利润见顶回落的判断,因公司内部管理能力不断增强,相信这些效应在今年内会进一步显现.

"与三、四年前相比,公司的后台定价能力大大增强,现在没有人可以随便打折扣."他说,今年首两个月的保费收入增长10%,相信全年计业务增长仍将保持"两位数".

中国财险此前公布,2011年度净利按年增长52%至80.3亿元人民币,惟逊于市场预期,主要由于投资收益减少.期内的承保利润升188%至80.2亿元;综合成本率按年下降3.7个百分点至94%.(完)

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