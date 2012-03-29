〔香港个股〕澳优及岁宝百货股份停牌,民企推迟业绩公告的风波延烧(更新版)

(新增岁宝百货下午起停牌)

* 澳优及岁宝百货相继停牌

* 澳优称年报推迟公布

* 民企推迟业绩公告风波延烧

路透香港3月29日电---中国民企推迟公布业绩风波正愈演愈烈.继中国婴幼儿奶料公司--澳优乳业(1717.HK)周四宣布因延后业绩公告而停牌,岁宝百货(0312.HK)股份亦于下午1时起暂停买卖,该家公司先前曾表示业绩公布推迟至本周五.

澳优乳业在开盘前表示,至去年12月31日止的全年业绩及年报公布及寄发时间都将延后,原订明日举行、藉以批准业绩公告的董事会也延后举行.这已是继博士蛙(1698.HK)、大庆乳业(1007.HK)、宝姿(0589.HK)后,又一家延后年报公告的中国民营企业,也让民企的帐目风波再度引人关注.[ID:nSH0110604]

在香港联交所的公告中,该家总部位于深圳的百货公司并未说明停牌的原因.公司上周三表示,由于核数师需要更多时间审账目,以及需要提供给核数师关于两项物业收购所支付的按金等资料,因此将批准全年业绩而举行的董事会由原定3月22日推迟至3月30日.公司并表示,会在当日晚间11点前发布年报.

停牌前,岁宝早盘大跌5.26%至0.72港元,股价自上周三以来累计已大跌了逾26%,目前未能联系上岁宝百货人士.

以大中华市场为主的中高档服饰品牌业者宝姿继昨日开盘前停牌,傍晚进一步公告称,核数师毕马威需要更多时间提供资料以完成年报审核,因此延后年报公布.

周三澳优收报1.46港元,过去一个月来跌13.6%.

根据中期报告,岁宝百货的核数师为毕马威会计事务所,澳优则是安永会计师事务所.

近几年部份在美国上市的中国民营企业会计帐目遭到投资者质疑,并引来沽空者的兴趣.去年一年即有20几家在美上市中国公司因类似指控而被摘牌或暂停交易,而其它的则因为审计公司辞职而遭遇打击,包括大连绿诺国际(RINO.PK)、中国高速频道CCME.PK和东南融通LFT.N(FOR filer: 在这篇文章里[ID:nSB1817083])(完)

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