《中国能源焦点》通胀降温缓解炼油亏损压力,两大油企今年盈利看好

* 汽柴油调价未到位,中石油和中石化首季业绩难见起色

* 原油价走高有利上游业务,全年计两大油企盈利料双位数增长

* 中海油则仍受油田停产困扰

* 估值能否调升,端视通胀降温下汽柴油和天然气价改进展

记者 雷美珍

路透香港4月5日电---中国今年以来已两度上调汽柴油价,希望缓解炼油商亏损压力,加上原油价走高对上游业务获利提供支持,两大油企中国石油(0857.HK)(601857.SS)和中国石化(0386.HK)(600028.SS)今年盈利可望明显上升.

去年四季度中石油和中石化净利按年下跌逾两成,并逊于市场预期,主要受累于炼油业务亏损扩大以及特别石油收益金(俗称"暴利税")增加拖低上游业务获利.

分析师称,今年首季国际原油价走高,中国两度上调汽柴油价仍不足以助炼油商扭亏为盈,下游业务获利面临压力.但另一方面,今年起特别石油收益金起征点提高的效应进一步显现,令上游业务获利增厚.此消彼长之下,首季度业绩难见起色,但相信不会比上季显着转差.

"全年计,由于产量和油价的增长带动上游业务上升,整体业绩将有所好转."瑞穗证券分析师陈盛勳说.

根据汤森路透综合预测,中石油和中石化于2012年度净利分别达1,589亿元人民币和837亿元,按年增长19%及14%.而备受主要油田停产困扰的中海油(0883.HK)于2012年度净利预估按年下跌1.7%.

受到供应偏紧以及地缘政治因素影响,今年以来国际油价显着上扬,部分投行此前已上调今年油价预测.

专注于上游油气开发的中海油去年净利按年升29%,是三家油企之中表现最优,对油价的敏感度亦最高.不过公司仍然受到主要在产油田--蓬莱19-3停产的影响,估计今年产量基本持平,或者仅小幅增长.分析师寄望蓬莱油田尽快恢复生产,以提升产量及盈利表现.

布兰特原油期货5月合约LCOc1上周五(3月30日)结算价报122.88美元,在第一季跳升15.50美元或14.4%,录得2011年第一季以来最大季度涨幅.[ID:nSB8528481]

**油价上扬**

不过业绩好转的因素,还不足以支持两大油企获得市场重估其股份价值,因投资者觊觎中国加快汽柴油和天然气的定价机制改革,以理顺国内外价差,使炼油商和天然气开发商能够获取合理利润,不再承担政策性亏损.

此前中国官方再次就成品油价格改革表态,国家发改委副主任彭森称,今年要择机推出成品油价格改革方案,缩短调价周期,改进调价操作方式,提高机制运行的透明度.

但市场对于价改推出时点上看法分歧.投行美银美林认为,目前油价高企不利于机制优化方案的实施,以免汽柴油价急剧上涨.高盛则认为,目前中国的居民消费价格指数(CPI)涨幅呈持续回落的趋势,是优化成品油定价机制改革的最佳时机.

中国2月CPI同比上涨3.2%,创下2010年6月以来最低水准.业内分析师普遍认为,通胀压力料持续缓解,实现政府提出的今年通胀率控制在4%左右的目标应无虞.

瑞信私人银行中国证券策略师邓智杰则称,中国的成品油和天然气的定价机制改革势在必行,惟出台时机上以天然气价改较为乐观,因为国际油价仍然居高不下,如果成品油价过快上涨,对经济造成压力.

"成品油定价机制改革已经明确列入国务院总理报告之中,相信会继续往前推动",亚洲最大炼油商--中石化的董事长傅成玉说.

而中石油面对原油加工量比中石化少,但炼油亏损比中石化多的情况,公司总裁周吉平表示,将加快炼厂扩建,以加大从中东进口劣质原油,降低成本.

去年度,按国际会计准则,中石油的炼油业务亏损600亿元,为自2008年以来最严重;同期中石化炼油业务仅蚀357.8亿元,主要由于中石化加工较便宜的劣质原油(即重质、高硫)为主,成本相对较低.

中石油今年还将面对进口天然气业务亏损进一步扩大,其去年已亏损214亿元,而今年的进口量明显增加.

**进口天然气亏损**

中石油总裁周吉平称,今年将从中亚进口天然气241亿立方米,进口液化天然气(LNG)42亿立方米.而去年进口中亚和LNG分别155亿立方米和18.3亿立方米.

"进口天然气业务亏损是否进一步扩大,视乎中国的天然气定价机制改革情况."他说,去年广东和广西地区开展天然气价改试点,将逐步推向全国,相信这个实施需要一个过程,也要考虑各方面的承受能力.

摩根大通分析师Brynjar Eirik Bustnes在报告中称,今年价改方案如无进展,则中石油的天然气业务亏损进一步扩大."通胀降温的情况下,中国有可能加快汽柴油调价步伐,投资者应吸纳中石化的股份,而非中石油."

瑞信私人银行的邓智杰称,由于上下游业务比例相当,中石油的股价对于油价变化的敏感度相对不高,但一旦天然气价明显提升,对中石油的估值带来重要作用.

中石油占国内天然气供应量逾60%,相信最能受惠于天然气价改,因天然气价上涨不但令中石油的业务收益增加,其庞大的天然气储量规模亦获得估值调升.

自去年底"两广"地区实施天然气价改,中石油的股价获得支持.由年初至今,中石油累计升逾13%,跑赢同期恒生指数.HSI逾11%升幅.而专注于上游业务的中海油股价更升逾16%.

根据汤森路透综合预测,中石油的市盈率为10.26倍,而中石化和中海油分别为7.16倍和8.25倍.而国际同业艾克森美孚(XOM.N)和皇家荷兰壳牌(RDSa.L)的市盈率分别为10.54倍和8.26倍.

以下为三家油企2011年盈利以及主要经营指标对比:

中石油 中石化 中海油

净利(亿元人民币) 1,329.61 732.25 702.55

增减幅(%) -5 +2 +29

油气产量(百万桶油当量) 1,285.6 407.91 331.8

增减幅(%) +4.7 +1.6 +0.7

原油探明储量(百万桶) 11,128 2,848 -

天然气探明储量(十亿立方英尺) 66,653 6,709 - (完)