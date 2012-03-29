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货币新闻 | 2012年 3月 29日 星期四 18:15 BJT

〔表格〕中国李宁净利按年下跌65%至3.86亿元人民币,逊于预期

路透香港3月29日电---中国李宁有限公司(2331.HK)周四公布,截至2011年12月31日止年业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　　　 　 　 2011年度 2010年度

每股盈利(元) 0.3670 1.0584

末期股息(元) 无 0.1997

净利 385.81 1,108.49

营业额 8,928.53 9,478.53

注:李宁为中国体育用品零售商.路透I/B/E/S综合分析师预估2011年度净利为4.21亿元人民币.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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