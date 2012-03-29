〔表格〕中国李宁净利按年下跌65%至3.86亿元人民币,逊于预期

欧洲已公布经济指标--2017/2/17
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透香港3月29日电---中国李宁有限公司(2331.HK)周四公布,截至2011年12月31日止年业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(元) 0.3670 1.0584
末期股息(元) 无 0.1997
净利 385.81 1,108.49
营业额 8,928.53 9,478.53
注:李宁为中国体育用品零售商.路透I/B/E/S综合分析师预估2011年度净利为4.21亿元人民币.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。