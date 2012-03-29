〔港股业绩〕普拉达(Prada)2011/12年净利按年增72%至4.32亿欧元,优于预期

路透香港3月29日电---意大利奢侈品集团普拉达(Prada)(1913.HK)周四公布,至2012年1月止的年度净利按年增长72%至4.32亿欧元,因亚太地区增长强劲,弥补欧洲宏观经济不明的影响.

此数据高于路透I/B/E/S综合分析师预估的4.158亿欧元;普拉达同时公布,2011/12年集团营业额按年增24.9%,至25.56亿欧元,每股盈利为0.17欧元.

去年6月上市的普拉达,除了主品牌Prada外,还有年轻活泼设计感的Miu Miu, 以及瞄准小众名贵鞋履消费者的Church's、Car Shoe;产品线自手袋、皮具、成衣、香水、眼镜配件皆见.

普拉达周四收涨1.75%至49.55港元,今年迄今涨约41%,表现远胜于大盘恒生指数.HSI的约12%.(完)

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