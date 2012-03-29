〔港股业绩〕普拉达(Prada)2011/12年净利按年增72%至4.32亿欧元,优于预期

欧洲已公布经济指标--2017/2/17
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透香港3月29日电---意大利奢侈品集团普拉达(Prada)(1913.HK)周四公布,至2012年1月止的年度净利按年增长72%至4.32亿欧元,因亚太地区增长强劲,弥补欧洲宏观经济不明的影响.
此数据高于路透I/B/E/S综合分析师预估的4.158亿欧元;普拉达同时公布,2011/12年集团营业额按年增24.9%,至25.56亿欧元,每股盈利为0.17欧元.
去年6月上市的普拉达,除了主品牌Prada外,还有年轻活泼设计感的Miu Miu, 以及瞄准小众名贵鞋履消费者的Church's、Car Shoe;产品线自手袋、皮具、成衣、香水、眼镜配件皆见.
普拉达周四收涨1.75%至49.55港元,今年迄今涨约41%,表现远胜于大盘恒生指数.HSI的约12%.(完)
浏览普拉达其他新闻,请点选[1913.HK-CMN]
浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)
--记者 黄运涛/李珊珊; 审校 林高丽/曾祥进
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。