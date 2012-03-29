〔香港数据〕2月零售销售值按年升15.7%,增幅较上年末季减慢

路透香港3月29日电---香港政府周四公布,今年2月份的零售业总销售值及总销售数量,分别按年增长15.7%和10.1%,增幅较去年最后一个季度有所减慢.

政府发言人指出,零售业销售在2月份仍然颇为畅旺.零售业于每年首两个月的销货额一般会受农历新年时间的影响而较为波动,在该节日前本地消费开支通常为季节性的高点.

综合今年前两个月来看,零售业总销售值较去年同期上升15.2%,总销货数量上升9.5%.

发言人并补充称,收入情况改善和访港旅游业兴旺,应在短期内继续为零售业务带来支持.不过,要密切留意外围环境的下行风险,以及其对本地经济和消费信心可能带来的负面影响.

下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):

销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动

2012年2月 +15.7* +10.1*

1月 +14.9^ +9.1^

2011年12月 +23.5^ +17.1

11月 +23.4 +16.9

10月 +23.0 +15.0

9月 +24.0 +15.1

8月 +29.0 +20.7

7月 +29.1 +22.4

6月 +28.8 +22.2

5月 +27.8 +21.1

4月 +27.8 +22.1

3月 +26.2 +20.2

2月 +8.5 +5.0

1月 +28.1 +23.6

2010年12月 +18.6 +16.0

11月 +18.1 +15.4

10月 +21.8 +19.7 (完)

注: * 初步数据

^ 经修订

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