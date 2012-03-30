《香港报摘》--经济日报3月30日

* 要闻版头条:

--廉署昨高调拘捕新地(0016.HK)联席主席郭炳江、郭炳联,及前政务司司长许仕仁,怀疑他们涉嫌贪污及公职人员行为失当.据了解,案件涉及非单一利益冲突事件,关系千丝万缕;亦有消息指出,有退休高官在任期间,向私营机构提供土地发展敏感及机密资料.

* 其他:

--中国财险(2328.HK)董事长吴焰表示,今年并无外部融资计划,惟未来有能力透过多种方式融资;新华保险(1336.HK)601336.SS>副总裁兼首席财务官陈国钢指,明年底前偿付能力充足率将维持150%以上.

--招商局国际(0144.HK)副主席李建红期望,今年旗下码头整体吞吐量上升约5%;今年港口吞吐量增幅比去年放缓,源于欧债危机或对外贸有影响,加上内地经济增长将减慢等,但预期招商局表现将比市场优胜.

--世茂房地产(0813.HK)副主席许世坛透露,3月至今完成销售额逾40亿元人民币,有信心超额完成307亿元的全年销售目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红

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