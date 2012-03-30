《香港报摘》--经济日报3月30日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--廉署昨高调拘捕新地(0016.HK)联席主席郭炳江、郭炳联,及前政务司司长许仕仁,怀疑他们涉嫌贪污及公职人员行为失当.据了解,案件涉及非单一利益冲突事件,关系千丝万缕;亦有消息指出,有退休高官在任期间,向私营机构提供土地发展敏感及机密资料.
* 其他:
--中国财险(2328.HK)董事长吴焰表示,今年并无外部融资计划,惟未来有能力透过多种方式融资;新华保险(1336.HK)601336.SS>副总裁兼首席财务官陈国钢指,明年底前偿付能力充足率将维持150%以上.
--招商局国际(0144.HK)副主席李建红期望,今年旗下码头整体吞吐量上升约5%;今年港口吞吐量增幅比去年放缓,源于欧债危机或对外贸有影响,加上内地经济增长将减慢等,但预期招商局表现将比市场优胜.
--世茂房地产(0813.HK)副主席许世坛透露,3月至今完成销售额逾40亿元人民币,有信心超额完成307亿元的全年销售目标.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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