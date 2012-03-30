《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月30日

路透香港3月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.764港元HKD=) 美国股市周四涨跌互见,道琼工业指数.DJI收升19.61点,或0.15%,至13,145.82,标普500股指和Nasdaq亦扳回大部分盘中跌幅,投资者利用股市大跌之际购入本季不断走强的蓝筹股.[ID:nSB1463182] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 201.300 -2.49 48898 15.629 -1.83 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.690 -0.93 183973 3.630 -1.88 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 53.880 -0.09 161435 83.665 -0.58 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 38.780 -0.69 154397 20.073 -0.14 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 137.740 -0.83 86807 10.694 -0.43 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 109.100 -1.11 47290 8.471 0.12 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 43.960 -1.39 627702 68.261 -1.43 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 54.800 -1.28 69981 4.255 -1.05 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.710 -0.18 449616 12.974 -0.36 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 21.010 -2.10 109865 16.312 -0.54 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 21.950 -1.04 42130 4.260 -0.69 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 22.500 -0.09 48162 3.494 -2.68 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.000 -3.26 72255 1.242 -50.51 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.380 -0.42 133171 0.370 -4.01 (完) --整理 梁慧仪