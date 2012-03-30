《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月30日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港3月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.764港元HKD=) 美国股市周四涨跌互见,道琼工业指数.DJI收升19.61点,或0.15%,至13,145.82,标普500股指和Nasdaq亦扳回大部分盘中跌幅,投资者利用股市大跌之际购入本季不断走强的蓝筹股.[ID:nSB1463182] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 201.300 -2.49 48898 15.629 -1.83 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.690 -0.93 183973 3.630 -1.88 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 53.880 -0.09 161435 83.665 -0.58 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 38.780 -0.69 154397 20.073 -0.14 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 137.740 -0.83 86807 10.694 -0.43 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 109.100 -1.11 47290 8.471 0.12 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.960 -1.39 627702 68.261 -1.43 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 54.800 -1.28 69981 4.255 -1.05 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.710 -0.18 449616 12.974 -0.36 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 21.010 -2.10 109865 16.312 -0.54 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 21.950 -1.04 42130 4.260 -0.69 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.500 -0.09 48162 3.494 -2.68 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.000 -3.26 72255 1.242 -50.51 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.380 -0.42 133171 0.370 -4.01 (完) --整理 梁慧仪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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