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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 08:21 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月30日

路透香港3月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.764港元HKD=)

  美国股市周四涨跌互见,道琼工业指数.DJI收升19.61点,或0.15%,至13,145.82,标普500股指和Nasdaq亦扳回大部分盘中跌幅,投资者利用股市大跌之际购入本季不断走强的蓝筹股.[ID:nSB1463182] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  201.300   -2.49      48898            15.629      -1.83
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.690   -0.93     183973             3.630      -1.88
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   53.880   -0.09     161435            83.665      -0.58
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   38.780   -0.69     154397            20.073      -0.14
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  137.740   -0.83      86807            10.694      -0.43
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  109.100   -1.11      47290             8.471       0.12
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.960   -1.39     627702            68.261      -1.43
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   54.800   -1.28      69981             4.255      -1.05
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.710   -0.18     449616            12.974      -0.36
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   21.010   -2.10     109865            16.312      -0.54
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   21.950   -1.04      42130             4.260      -0.69
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.500   -0.09      48162             3.494      -2.68
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.000   -3.26      72255             1.242     -50.51
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.380   -0.42     133171             0.370      -4.01  (完)

  --整理 梁慧仪

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