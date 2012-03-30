《香港报摘》--信报3月30日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--新地(0016.HK)接连爆出有高层员工涉嫌贪污的事件.廉政公署昨天突然拘捕新地联席主席郭炳江、郭炳联,以及曾任新地顾问的前政务司司长许仕仁,怀疑他们触犯防止贿赂条例及公职人员行为失当罪行.据悉,相关调查主要涉及许仕仁于2005年至2007年出任政务司司长期间,向新地泄露政府机密资料,而有关资料将会影响土地价值.
* 其他:
--被一众券商唱淡的人和商业(1387.HK)祸不单行,日前再遭评级机构穆迪及标普降低信用评级,消息令基金进一步洗仓,股价昨天再挫逾两成,跌至历史低位.
--积极拓展海外业务的中国交通建设(1800.HK)将推进"大海外"发展战略,有意开展南美及东欧等新兴市场,最终目标是打入欧美市场;对于盈利水平低的铁路及部分低技术疏浚业务,正考虑退出或分包出去.
--鞍钢(0347.HK)(000898.SZ)去年录得亏损,公司表示,今年首季情况较去年第四季略有好转,预计今年铁矿石价格会从高位有所回落,钢材价格料会弱势微升.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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