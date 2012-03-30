《香港报摘》--信报3月30日

* 要闻版头条:

--新地(0016.HK)接连爆出有高层员工涉嫌贪污的事件.廉政公署昨天突然拘捕新地联席主席郭炳江、郭炳联,以及曾任新地顾问的前政务司司长许仕仁,怀疑他们触犯防止贿赂条例及公职人员行为失当罪行.据悉,相关调查主要涉及许仕仁于2005年至2007年出任政务司司长期间,向新地泄露政府机密资料,而有关资料将会影响土地价值.

* 其他:

--被一众券商唱淡的人和商业(1387.HK)祸不单行,日前再遭评级机构穆迪及标普降低信用评级,消息令基金进一步洗仓,股价昨天再挫逾两成,跌至历史低位.

--积极拓展海外业务的中国交通建设(1800.HK)将推进"大海外"发展战略,有意开展南美及东欧等新兴市场,最终目标是打入欧美市场;对于盈利水平低的铁路及部分低技术疏浚业务,正考虑退出或分包出去.

--鞍钢(0347.HK)(000898.SZ)去年录得亏损,公司表示,今年首季情况较去年第四季略有好转,预计今年铁矿石价格会从高位有所回落,钢材价格料会弱势微升.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红

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