〔香港热股〕新地复牌大挫逾15%,受大股东兼联席主席遭廉署拘留消息拖累

新地控股的两家公司,数码通(0315.HK)和新意网(8008.HK)同日复牌,开盘分别下挫4.95%和4.46%.

惟公司表示,事件没有及将不会影响集团的正常业务及运作,并已重组特别委员会,由执行董事黄植荣,非执行董事黄奕监及独立非执行董事王于渐所组成,以处理一切因该调查可能产生及有关之事宜.(完)