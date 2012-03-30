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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 09:29 BJT

〔香港热股〕新地复牌大挫逾15%,受大股东兼联席主席遭廉署拘留消息拖累

路透香港3月30日电---香港主要地产发展商--新鸿基地产(0016.HK)周五复牌开盘暴跌15.39%,市值随即蒸发447亿港元;受公司大股东兼联席主席郭炳江和郭炳联兄弟涉嫌贪污遭廉署拘留的消息拖累.

新地控股的两家公司,数码通(0315.HK)和新意网(8008.HK)同日复牌,开盘分别下挫4.95%和4.46%.

分析员表示,上市公司高层被拘捕会令人质疑上市公司的企业管治,及之后会否再有其他问题出现.

惟公司表示,事件没有及将不会影响集团的正常业务及运作,并已重组特别委员会,由执行董事黄植荣,非执行董事黄奕监及独立非执行董事王于渐所组成,以处理一切因该调查可能产生及有关之事宜.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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